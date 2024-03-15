توقيع 19 اتفاقية لانجاز 3000 ميغاواط من الطاقة المتجددة

وقع مجمع سونالغاز، عقودا مع شركات جزائرية وأجنبية متخصصة في مجال الطاقات المتجددة، لإنجاز 20 محطة للطاقة الكهروضوئية موزعة على 17 ولاية جزائرية.

وتتضمن العقود (19) الموقعة، انجاز مشروع 2000 ميغاواط وآخر 1000 ميغاواط، للطاقة الشمسية الكهرووئية، مع عشر (10) شركات أو تجمع شركات، منها شركتين جزائريتين وثلاث شركات جزائرية منخرطة في تجمع مع شركات أجنبية، وذلك لإنجاز عشرين محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة إجمالية تقدر ب 3000 ميغاواط، وتشمل هذه العقود، مجالات التصميم والهندسة وأعمال الهندسة المدنية والتوريد والنقل والتجميع والتدريب والإختبار ووضع حيز الخدمة، وفق ما صرح به مدير سونالغاز، مراد عجال.

ويتمثل مشروع 2000 ميغاواط في إنجاز (15) محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، تتراوح قدرتها من 80 إلى 220 ميغاواط، موزعة عبر 12 ولاية عبر الوطن، ويتعلق الأمر بـكل من بشار والمسيلة وبرج بوعريريج وباتنة والأغواط وغرداية وتيارت والوادي وتقرت والمغير وبسكرة وأولاد جلال.

أما مشروع (صولار “Solar” 1000) فيتضمن إنجاز 5 محطات كهروضوئية، تتراوح قدرتها من 50 إلى 300 ميغاواط، موزعة عبر 5 ولايات من الوطن وتشمل ولايات ورقلة والأغواط وتقرت والوادي وبشار.