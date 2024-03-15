-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

توقيع 19 اتفاقية لانجاز 3000 ميغاواط من الطاقة المتجددة

الشروق أونلاين
  • 255
  • 0
توقيع 19 اتفاقية لانجاز 3000 ميغاواط من الطاقة المتجددة

وقع مجمع سونالغاز، عقودا مع شركات جزائرية وأجنبية متخصصة في مجال الطاقات المتجددة، لإنجاز 20 محطة للطاقة الكهروضوئية موزعة على 17 ولاية جزائرية.

وتتضمن العقود (19) الموقعة، انجاز مشروع 2000 ميغاواط وآخر 1000 ميغاواط، للطاقة الشمسية الكهرووئية، مع عشر (10) شركات أو تجمع شركات، منها شركتين جزائريتين وثلاث شركات جزائرية منخرطة في تجمع مع شركات أجنبية، وذلك لإنجاز عشرين محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة إجمالية تقدر ب 3000 ميغاواط، وتشمل هذه العقود، مجالات التصميم والهندسة وأعمال الهندسة المدنية والتوريد والنقل والتجميع والتدريب والإختبار ووضع حيز الخدمة، وفق ما صرح به مدير سونالغاز، مراد عجال.

ويتمثل مشروع 2000 ميغاواط في إنجاز (15) محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، تتراوح قدرتها من 80 إلى 220 ميغاواط، موزعة عبر 12 ولاية عبر الوطن، ويتعلق الأمر بـكل من بشار والمسيلة وبرج بوعريريج وباتنة والأغواط وغرداية وتيارت والوادي وتقرت والمغير وبسكرة وأولاد جلال.

أما مشروع (صولار “Solar” 1000) فيتضمن  إنجاز 5 محطات كهروضوئية، تتراوح قدرتها من 50 إلى 300 ميغاواط، موزعة عبر 5 ولايات من الوطن وتشمل ولايات ورقلة والأغواط وتقرت والوادي وبشار.

مقالات ذات صلة
بيع طائرات “درون”.. توقيف 5 أشخاص متورطين بالعاصمة

بيع طائرات “درون”.. توقيف 5 أشخاص متورطين بالعاصمة

أطباء يحذرون من العادات الاستهلاكية السيئة في رمضان!

أطباء يحذرون من العادات الاستهلاكية السيئة في رمضان!

وزارة الدفاع: إحباط محاولة إدخال 3 قناطير من الكيف قادمة من المغرب

وزارة الدفاع: إحباط محاولة إدخال 3 قناطير من الكيف قادمة من المغرب

شراء سيارات فيات.. اتفاقية تعاون بين بنك البركة و”ستيلانتيس”

شراء سيارات فيات.. اتفاقية تعاون بين بنك البركة و”ستيلانتيس”

المبعوث الخاص لرئيس أذربيجان في الجزائر

المبعوث الخاص لرئيس أذربيجان في الجزائر

إطلاق خدمة ”الفتوى المباشرة” عبر موقع وزارة الشؤون الدينية

إطلاق خدمة ”الفتوى المباشرة” عبر موقع وزارة الشؤون الدينية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!
وصف الصورة

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد