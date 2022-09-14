توقيع 26 اتفاقية ثنائية بين الجزائر وموريتانيا

توجّت أشغال الدورة الـ19 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية الموريتانية للتعاون، بالتوقيع على 26 اتفاقية ثنائية في مختلف المجالات.

وأكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان في كلمته بالمناسبة، أن الجزائر ستتقاسم خبرتها الواسعة في مجال الغاز مع موريتانيا، في إطار علاقات التعاون بين البلدين.

وتحدثت بن عبد الرحمان في كلمته، عن “اتفاقات هامة تمخضت عنها أشغال هذه الدورة في مجالات الطاقة، التي تتوفر فيها الجزائر على قدرات هامة وخبرة واسعة، ستتقاسمها لمرافقة موريتانيا فيما هي مقبلة عليه في ميدان الغاز”.

“وقد سمحت المحادثات التي أجراها الطرفان في خلال الدورة، بالوقوف على واقع وآفاق العلاقات الجزائريةالموريتانية، والتأكيد على الإرادة المشتركة للمضي قدما في تطوير وتنويع التعاون الثنائي”، يضيف الوزير الأول.

اجتماع اللجنة العليا الجزائرية الموريتانية.. الأمن والطاقة والتجارة محور المحادثات

قال الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان أن الجزائر تولي أهمية بالغة لتعزيز التعاون الأمني والطاقوي والتجاري مع موريتانيا.

وأكد بن عبد الرحمان، الأربعاء، في كلمته خلال فعاليات اللجنة العليا المشتركة الموريتانية الجزائرية في نواكشوط، أن علاقات التعاون الثنائي والشراكة عرفت تطورا لافتا في مجالات عدة، وزادها فتح معبر حدودي مشترك في أوت 2018، توسعا وتنوعا، حيث أن هذا الممر البري الجديد أصبح جسرا للتواصل الإنساني والثقافي بين سكان المناطق الحدودية.

وتابع الوزير الأول قائلا “هذا المكسب الكبير في علاقاتنا، تبعه إنجازان آخران هما “اللجنة الثنائية الحدودية”، التي تعنى بالتعاون في ميادين تنمية المناطق الحدودية والتنسيق الأمني لمحاربة مختلف الجرائم العابرة للحدود، واستكمال بناء المركزين الحدوديين وما يوفران من تسهيلات في حركة الأفراد والبضائع”.

كما تحدث الوزير الأول عن مشروع الطريق البري تندوف- والزويرات، الذي طالما انتظره البلدان، والذي اتفق الرئيسان عبد المجيد تبون ومحمد ولد الشيخ الغزواني على إنجاز.

وطمر الوزير الاول بأن مشروع الطريق يندرج ضمن من المخططات الاندماجية للاتحاد الإفريقي لإنشاء الطرق والروابط البرية بين مناطق القارة أو ما يعرف بالممرات أو الأروقة التي تنص عليها المشاريع الاندماجية للاتحاد الإفريقي.

وتابع قائلا “فمع مشروع “جسر روسو” على نهر السنغال، فإن الممر البري الجزائر-دكار-نواكشط سيصبح حقيقة ماثلة بآثار إيجابية على بلدينا الشقيقين والمنطقة برمتها”.

وأكد الوزير الأول أن الجزائر باشرت الخطوات التقنية والقانونية الأولى لإنجاز المشروع بعد المصادقة عليه من قبل المجلس الشعبي الوطني.

كما تحدث بن عبد الرحمتان عن التعاون الأمني مشيرا الى أهمية تعزيز التعاون بين بلدينا في المجالات الأمنية عن طريق إعمال توصيات الدورة الأولى للجنة الحدودية الجزائرية الموريتانية المنعقدة في نوفمبر 2021 لا سيما تفعيل اللجنة الأمنية، لمواجهة التحديات التي تعرفها منطقتنا، فضلا عن تعزيز أشكال التعاون اللامركزي الذي من شأنه المساهمة في دعم أهداف الشراكة و الإندماج بين البلدين.

كما تحدث عن الشراكة في مجال الطاقة والمعادن قائلا “نتطلع في المدى القصير إلى حضور قوي لشركتي نفطال وسونلغاز، وخاصة بعد الاتفاقيات التي تم توقيعها مع الشركات النظيرة في موريتانيا، والتي يبقى أن تفعل لإقامة شراكة وتعاون في ميادين توزيع المحروقات والكهرباء”.

ودعا الجانبين إلى استكشاف فرص التعاون في مجال أنابيب نقل الغاز في أفق استغلال “حقل السلحفاة الكبرى-احميم”، لما للجزائر من تجربة رائدة وخبرة مشهودة في هذا الميدان ولما توفره الصناعة الجزائرية من تجهيزات ووسائل في هذا الشأن.

وأكد بن عبد الرحمان في كلمته أن التجارة بين البلدين تمثل مبعث ارتياح خلال السنوات الخمس الماضية، بعد الطفرة الكبيرة للتبادل التجاري، حيث بلغ متوسط حجم المبادلات البينية ما يعادل 50 مليون دولار، بالرغم من الأزمة الصحية التي أدت إلى تراجع نسبي لحجم هذه المبادلات لتبلغ 27.90 مليون دولار سنة 2020.

وأضاف أنها عاودت الارتفاع في السنة الماضية لتصل إلى 87.32 مليون دولار، وهي وتيرة تصاعدية ينبغي تعزيزها من خلال إزالة العوائق وتحقيق المرافقة والتسهيلات من الجانبين، خاصة في سياق الآفاق الواعدة التي يرسمها مشروع الطريق بين تندوف والزويرات، والخط البحري بين الجزائر ونواكشط.

كما أن استحسان المستهلك الموريتاني للمنتجات الجزائرية من ناحية جودتها وأثمانها يعد محفزا لرجال الأعمال الجزائريين لولوخ السوق الموريتانية وتعزيز حضورهم فيها.

وقال الوزير الأول إن رغبة الجزائر في افتتاح فروع لبنوكها بموريتانيا، يمكن أن يساهم بشكل فعلي في تحقيق هدفنا المشترك الرامي إلى تعزيز المبادلات التجارية وتوفير المناج الملائم لتطوير الاستثمارات المشتركة”.

وفي ميدان التجارة والشراكة دائما، قال الوزير الأول “ترحب الجزائر بالمستثمرين الموريتانيين حيث يوفر القانون الجديد للاستثمار مناخا جديدا بضمانات ومحفزات كثيرة”.

بن عبد الرحمان في زيارة إلى موريتانيا رفقة وفد من 6 وزراء

ويمو 13 سبتمبر 2022ن يتوجه الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، الثلاثاء، رفقة وفد وزاري هام، إلى موريتانيا، في إطار انعقاد الدورة التاسعة عشرة للجنة الكبرى المشتركة الجزائرية الموريتانية للتعاون التي تحتضنها نواكشوط يوم الأربعاء

وجاء في بيان للوزارة الأولى: يقوم الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، يوم الثلاثاء 13 سبتمبر 2022، رفقة وفد وزاري هام، بزيارة عمل إلى الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة، في إطار انعقاد الدورة التاسعة عشرة للجنة الكبرى المشتركة الجزائرية الموريتانية للتعاون التي تحتضنها نواكشوط يوم الأربعاء 14 سبتمبر 2022.

ووأضاف: يرافق السيد الوزير الأول في زيارته، وفد وزاري يضم كلا من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، السيد ابراهيم مراد، وزير العدل حافظ الأختام، السيد عبد الرشيد طبي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السيد كمال بداري، وزير التكوين والتعليم المهنيين، السيد ياسين مرابي، وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، السيد لخضر رخروخ، وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، السيد هشام سفيان صلواتشي.

اتفاقيات جزائرية موريتانية في الطاقة والمناجم والصناعة الصيدلانية

وتواصلت الاثنين بنواكشوط، الأشغال التحضيرية للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-الموريتانية للتعاون، حيث عكف خبراء البلدين على تحديد معالم التعاون الثنائي بإعداد جملة من الاتفاقيات التي تعني قطاعات عدة، من بينها الطاقة والمناجم والصناعة الصيدلانية.

وبهذا الخصوص، أفاد مدير علاقات التعاون العربي والإفريقي بوزارة الطاقة والمناجم، أوفا سفيان بأن مسألة تموين السوق الموريتانية بالمواد البترولية شكلت إحدى أهم النقاط التي تمت مناقشتها في إطار لجنة الخبراء التي تواصل أشغالها لليوم الثاني، حيث يجري العمل على إتمام التفاصيل النهائية لبروتوكول تعاون بين شركة سوناطراك وشركة المحروقات الموريتانية.

كما تناول الخبراء الجزائريون مع نظرائهم الموريتانيين عدة جوانب تتعلق بقطاع الكهرباء، حيث انصبت المحادثات، مثلما أشار إليه السيد أوفا، حول تفعيل مذكرة التفاهم التي كان قد تم التوقيع عليها شهر جوان الفارط بمناسبة الزيارة التي قام بها وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب لموريتانيا.

وفي هذا الصدد، أفاد ذات الخبير بأنه “تم الانتهاء من الصياغة النهائية لمذكرة تفاهم جديدة، ترمي إلى مناقشة سبل التعاون والشراكة بين شركتي سونلغاز ونظيرتها الموريتانية، في مجال الربط الكهربائي والتكوين وكذا امكانية بيع بعض المواد المصنعة في الجزائر والتي تخص قطاع الكهرباء”.

كما تتضمن الأجندة المستقبلية للتعاون الثنائي في هذا المجال، مشاريع لإجراء دراسات جدوى اقتصادية لدخول سونلغاز للسوق الموريتانية، حيث “تبحث الشركة عن إمكانية دخول أسواق جديدة بمنطقة غرب افريقيا لتصدير فائضها في انتاج الكهرباء”، وفقا لتوضيحات أوفا.

كما تمت أيضا، على صعيد ذي صلة، مناقشة سبل التعاون في مجال المناجم، بحكم حيازة الدولتين لموارد منجمية كبيرة، حيث من المقرر أن يقوم وفد عن الديوان الموريتاني للمناجم بزيارة إلى الجزائر خلال الأيام المقبلة، لبحث إمكانيات التعاون المتاحة في هذا المجال.

أما فيما يتصل بقطاع الصناعة الصيدلانية، فقد صرح مدير النشاطات والضبط بالوزارة، بشير علواش بأن الطرف الجزائري يركز في محادثاته على الاعتراف المتبادل والتلقائي لتسجيل الأدوية والمصادقة على المستلزمات الطبية، بغية تسهيل ولوج المنتجات الوطنية من هذا النوع إلى السوق الموريتانية ومنها الى الدول المجاورة لها.

وفي هذا الإطار، تطمح مؤسسة “صيدال”، – حسب علواش – إلى توسيع قائمة أدويتها المسجلة بموريتانيا لتشمل كافة الأدوية المنتجة من طرفها والبالغ عددها إلى غاية الآن نحو 150 دواء.

ومن جهته، تنصب اهتمامات الطرف الموريتاني، عبر الاتفاقيات التي يجري الإعداد لها، حول الاستفادة من التكوين ومرافقة المخبر الموريتاني لمراقبة جودة الأدوية، خاصة فيما يتعلق بإجراء التحاليل وصيانة الأجهزة والعتاد، مثل ما أشار إليه علواش.