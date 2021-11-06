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الجزائر

توقيع 3 اتفاقيات لقطاعات هامة بين الجزائر وإيطاليا

الشروق أونلاين
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توقيع 3 اتفاقيات لقطاعات هامة بين الجزائر وإيطاليا

توسعت المحادثات التي أجراها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون،السبت، مع نظيره الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، لتشمل أعضاء وفدي البلدين.

وأفادت وكالة الأنباء الجزائرية، أن الطرفين وقعا على 3 اتفاقيات تخص قطاعات التربية، العدالة وحماية التراث، عقب المحادثات التي جرت بمقر الرئاسة.

وحل رئيس الجمهورية الإيطالية، سيرجيو ماتاريلا، السبت بالجزائر، في زيارة دولة.

واستقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرئيس الإيطالي، بمطار هواري بومدين الدولي.

وتدوم زيارة الرئيسي الإيطالي يومين من 6 إلى 7 نوفمبر الجاري، الذي يكون مرفوقا بوفد هام.

وتندرج الزيارة، في إطار تمتين الشراكة وتعزيز علاقات التعاون الوثيقة، بين البلدين، وفتح آفاق جديدة، بما يعود بالمنفعة على الشعبين.

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