توقيع 8 اتفاقيات تعاون بين الجزائر وكوبا

توجت أشغال الدورة 23 للجنة الحكومية المختلطة للتعاون الجزائري الكوبي، المنعقدة بهافانا بالتوقيع على 8 اتفاقيات تعاون في عدة مجالات.

وحسب بيان لوزارة الصحة: أشرف السيد وزير الصحة مساء يوم الثلاثاء 14 فيفري 2023 على مراسم اختتام أشغال الدورة 23 للجنة الحكومية المختلطة للتعاون الجزائري الكوبي رفقة وزير التجارة الخارجية والكوبي السيد رودريغو مالمييركا دياز، بالعاصمة هافانا.

وأضاف: أثمرت أشغال هذه اللجنة بالامضاء على 08 اتفاقيات في مجالات عديدة : الصناعة الصيدلانية ، الفلاحة ، الشباب والرياضة ، الاتصال، كما تكللت بالامضاء على المخطط الاقتصادي الثنائي للفترة 2023- 2025 وكذا محضر الدورة 23 للجنة الحكومية المختلطة للتعاون الجزائري -الكوبي.

في حين أنه تم الاتفاق على امضاء اتفاقية التعاون في مجال الصحة مباشرة بعد تعديل بنود اتفاقية التعاون السابقة الموقعة في 30 جانفي 2018 بهافانا.

وحسب البيان: عبر الطرفان في كلمتهما الختامية على أهمية هذا الاستحقاق الذي سيكون بمثابة خطوة لتجسيد و ترقية مشاريع التعاون الحالية بين البلدين، وكذا فرصة لتوسيع نطاق التعاون إلى مجالات أخرى ليكون مبنيا على التكامل و المصلحة المشتركة . كما أشاد الطرفان بنوعية العلاقة بين البلدين شعبا و حكومة، و التي تمتد جذورها إلى عمق التاريخ.

في الختام اتفق الطرفان على التحضير للدورة 24 لذات اللجنة خلال سنة 2024 بالجزائر، على أن يتم تحديد موعدها لاحقا.

كما تم خلال المنتدى الاقتصادي الجزائري-الكوبي، المنعقد يومي الـ14 والـ15 فيفري الجاري، بالعاصمة الكوبية هافانا، برئاسة رئيس دولة كوبا، ميغل دياز كانيل ووزير الصحة والسكان عبد الحق سايحي، عرض فرص الاستثمار ومناخ الأعمال في كل من الجزائر وكوبا، حسبما أفاد به، هذا الخميس، بيان للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.

وأوضحت الغرفة أنه تم خلال اشغال المنتدى، الذي شارك فيه أزيد من 60 متعامل اقتصادي ممثلين لعدة قطاعات، عرض فرص الاستثمار ومناخ الأعمال في كل من الجزائر وكوبا من خلال مداخلات قدمها ممثلين عن مختلف القطاعات الوزارية الجزائرية والكوبية.

وتخللت أشغال المنتدى، حسب نفس المصدر، التوقيع على برنامج العمل لمجلس الأعمال الجزائري – الكوبي لسنة 2023 بين الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة و نظيرتها الكوبية بهدف تعزيز التعاون الثنائي بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين.

كما تم أيضا عقد لقاءات عمل ثنائية بين الشركات الجزائرية والشركات الكوبية الناشطة في مختلف القطاعات والمتمثلة في الصناعات الغذائية، الصحة ، الصناعات الصيدلانية، البناء ، الطاقة والطاقات المتجددة ، الأشغال العمومية، المناجم، التعبئة والتغليف، تجارة الجملة والتجزئة، السياحة و الشركات الناشئة.

وتدخل لقاءات العمل الثنائية هذه بين ممثلي مختلف الشركات الجزائرية والكوبية في إطار تعزيز العلاقات الثنائية و بحث فرص الشراكة بين الجزائر و كوبا، حسب المصدر ذاته.