-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

توقيف أفراد شبكة مختصة في النصب على وكالات التأمين

الشروق أونلاين
  • 18
  • 0
توقيف أفراد شبكة مختصة في النصب على وكالات التأمين

تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة، من وضع حد لنشاط شبكة مختصة في النصب والاحتيال على وكالات التأمين.

وأفاد بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه في إطار محاربة الجريمة المنظمة، تمكنت بحر هذا الأسبوع، المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة، من الإطاحة بجماعة إجرامية تتكون من ستة أشخاص، ينشطون تحت غطاء شركات وهمية مختصة في النصب والاحتيال على وكالات التأمين من خلال التقليد والغش والتزوير في السلع.

العملية التي تمت تحت إشراف وكيل الجمهورية المختص إقليميا، أسفرت عن حجز 15 ختم مقلد، مركبتين سياحيتين، 3 أجهزة إعلام ألي، بالإضافة إلى أجهزة وأدوات تستعمل في التقليد والغش، ومبلغ مالي قدر بـ 363 مليون سنتيم من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

بالمقابل تم تقديم الأطراف أمام الجهات القضائية عن تهم، تكوين جمعية أشرار، تزوير محررات إدارية والتقليد، انتحال هوية الغير، التهرب الضريبي، والنصب وتبييض الأموال.

مقالات ذات صلة
التعليم عن بُعد بالجامعات ونظام الدفعات والسبت للتدريس

التعليم عن بُعد بالجامعات ونظام الدفعات والسبت للتدريس

موجة حر عبر 4 ولايات وأمطار غزيرة عبر 10 ولايات أخرى

موجة حر عبر 4 ولايات وأمطار غزيرة عبر 10 ولايات أخرى

تسويق لحوم الحمير والبغال والأحصنة بات ظاهرة خطيرة

تسويق لحوم الحمير والبغال والأحصنة بات ظاهرة خطيرة

موسم العمرة قريبا والأسعار تفوق 20 مليونا

موسم العمرة قريبا والأسعار تفوق 20 مليونا

الوزير الأول يستقبل رئيس جمهورية غينيا بيساو

الوزير الأول يستقبل رئيس جمهورية غينيا بيساو

بلعابد: المؤسسات التربوية جاهزة لاستقبال التلاميذ يوم 21 سبتمبر

بلعابد: المؤسسات التربوية جاهزة لاستقبال التلاميذ يوم 21 سبتمبر

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد