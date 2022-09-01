توقيف أفراد شبكة مختصة في النصب على وكالات التأمين

تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة، من وضع حد لنشاط شبكة مختصة في النصب والاحتيال على وكالات التأمين.

وأفاد بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه في إطار محاربة الجريمة المنظمة، تمكنت بحر هذا الأسبوع، المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة، من الإطاحة بجماعة إجرامية تتكون من ستة أشخاص، ينشطون تحت غطاء شركات وهمية مختصة في النصب والاحتيال على وكالات التأمين من خلال التقليد والغش والتزوير في السلع.

العملية التي تمت تحت إشراف وكيل الجمهورية المختص إقليميا، أسفرت عن حجز 15 ختم مقلد، مركبتين سياحيتين، 3 أجهزة إعلام ألي، بالإضافة إلى أجهزة وأدوات تستعمل في التقليد والغش، ومبلغ مالي قدر بـ 363 مليون سنتيم من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

بالمقابل تم تقديم الأطراف أمام الجهات القضائية عن تهم، تكوين جمعية أشرار، تزوير محررات إدارية والتقليد، انتحال هوية الغير، التهرب الضريبي، والنصب وتبييض الأموال.