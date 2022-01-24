توقيف الأمين العام لاتحاد ولاية الجزائر

بتهم الاستيلاء على عتاد إعلام آلي وعدم تسوية الوضعية المالية

أوقفت قيادة الاتحاد العام للعمال الجزائريين قياديين اثنين من صفوفها وجمدت نشاطهما إلى غاية مثولهما أمام لجنة الانضباط، أحدهما وجهت له تهم الاستيلاء على عتاد إعلام آلي وعدم تسوية الحالة المالية تجاه المركزية النقابية.

في السياق تشير وثيقة صادرة عن الأمانة العامة للمركزية النقابية مؤرخة في 15 جانفي 2022، برقم 018/2022 موقعة من الأمين العام للمركزية أنه جرى توقيف فريد بن عامر بصفته الأمين العام للاتحاد الولائي للجزائر العاصمة، من كل النشاطات النقابية إلى حين مثوله أمام لجنة الانضباط الوطنية، ولفتت الوثيقة إلى قرار التوقيف جاء بعد رفض المعني تسوية الحالة المالية للاتحاد الولائي للجزائر تجاه المركزية النقابية.

كما أوقفت المركزية الوطنية، عضو الأمانة الوطنية، صوالح المدني بسبب ملف تأديبي بحقه استلمته لجنة الأمانة الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين، وطلبت مراسلة للأمانة العام للمركزية النقابية، من صوالح المدني، الحضور إلى اجتماع لجنة الانضباط الوطنية يوم 3 فيفري 2022 .