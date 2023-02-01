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الجزائر

توقيف الإرهابي عبد الرحمان سليمان بتمنراست

الشروق أونلاين
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توقيف الإرهابي عبد الرحمان سليمان بتمنراست
ح.م
الإرهابي الموقوف

أوقفت المصالح الأمنية للجيش الوطني الشعبي، الثلاثاء بتمنراست، الإرهابي عبد الرحمان سليمان، الذي التحق بالجماعات الإرهابية الناشطة بمنطقة الساحل سنة 2012.

أوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني أنّه “في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات، أوقفت المصالح الأمنية للجيش الوطني الشعبي، يوم 31 جانفي 2023، بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة، الإرهابي عبد الرحمان سليمان، الذي التحق بالجماعات الإرهابية الناشطة بمنطقة الساحل سنة 2012”.

وأضاف أنّ هذه النتائج “النوعية” تأتي لـ “تؤكد مرة أخرى، الاستعداد الدائم لوحدات الجيش الوطني الشعبي المنتشرة على كامل التراب الوطني للدفاع عن الوطن، وحماية المواطنين والتصدي لكل محاولات المساس بأمن البلاد”.

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