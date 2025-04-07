توقيف الحركة الاحتجاجية والالتزام بصبّ علامات التلاميذ

"الكنابست" يقرر عقب دورة استثنائية لجمعيته العامة

أوقف المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار للتربية “كناباست” الحركة الاحتجاجية المتعلقة بمقاطعة صب النقاط، حيث قررت الجمعية العامة الوطنية، عقد جمعيات عامة ولائية متزامنة، الثلاثاء، وجمعيات عامة على مستوى المؤسسات التربوية، يوم الأربعاء، لشرح ما تم في سلسلة جلسات الحوار والتفاوض مع الوزارة، آخرها يومي 27 مارس والخامس من أفريل الجاري، والتي توجت بالتوقيع على محضر التزام.

وتضمنت عددا من النقاط المبدئية ذات الصلة بالضمانات وترسيم مسار المفاوضات المتعلقة بتصحيح الاختلالات، مع السهر على إعداد ملف تعديلات ومراجعة القانون الأساسي الخاص، بشكل يحقق “العدالة ويبرز مهنة الأستاذية والتأسيس لقواعد وآليات تسمح بتفادي الصدامات والنزاعات في الميدان”.

واستنادا إلى بيان للمجلس، فقد عقدت الجمعية العامة لنقابة “كناباست” أشغال دورة استثنائية بثانوية الصديق بن يحيى بولاية البويرة يومي 4 و5 افريل الجاري بحضور ممثلين عن 47 ولاية، وقد شكل ما جاء به القانون الأساسي 25/54 موضوع هذه الدورة، إذ يرى التنظيم النقابي انه “لم يجسد أوامر وتوجيهات رئيس الجمهورية، على غرار الارتقاء بمهنة الأستاذية والرفع من مكانة المربي”.

كما شدد أعضاء الجمعية العامة الوطنية خلال هذه الدورة على ضرورة إبلاء أهمية بالغة لجلسات النقاش والتفاوض مع الوزارة التي سبق أن أعلنت عنها هذه الأخيرة، والتي ينتظر أن تنطلق هذا الثلاثاء، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على استقرار المدرسة الجزائرية العمومية واحترام حقوق الموظفين والأساتذة، حسب المصدر.

يذكر أن الأساتذة المنضوين تحت لواء “الكناباست” رفضوا صبّ نقاط التلاميذ على الأرضية الرقمية مما حرمهم من استلام كشوف نقاطهم إلى حد الآن، وهو ما خلّف استياءً واسعا لدى التلاميذ والأولياء على حد سواء، واعتبرته جمعيات أولياء التلاميذ تعديا على حق المتمدرسين واستغلال الكشوف في المتاجرة بحقوق هؤلاء .