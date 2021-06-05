توقيف السائق المتسبب في حادث مرور مميت بعين النعجة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، من توقيف السائق المتسبب في حادث المرور الذي أفضى إلى وفاة شاب يبلغ من العمر 27 سنة، بعين النعجة.

وحسب بيان لأمن ولاية الجزائر فقد تمكنت المصالح المعنية بالتنسيق مع الدرك الوطني يوم الجمعة 4 جوان في حدود الساعة 18 سا، من توقيف سائق “محل فرار”.

وأوضحت أن” الأمر يتعلق بشاب يبلغ من العمر 23 سنة ويقطن بولاية الجزائر، قد تسبب في حادث مرور جسماني أفضى إلى وفاة شاب يبلغ 27 سنة كان بصدد تغيير عجلة سيارته على مستوى الطريق الاجتنابي بعين النعجة”.

وأكد المصدر ذاته أنه سيتم تحويل المشتبه فيه إلى الجهات القضائية المختصة إقليميا، بعد استكمال الإجراءات القانونية.

تجدر الإشارة إلى أن فيديو حادث المرور تم تداوله بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.