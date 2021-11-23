توقيف المتابعات القضائية ضد شباب “أونساج”: مسؤول بالوكالة يوضح

أعلن المدير الولائي للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية بوصبع سمير، أنه تم وقف كل المتابعات القضائية التي رفعت ضد المؤسسات المتعثرة، وإعادة جدولتها لمدة تصل إلى 15 سنة، بعد التعليمات الأخيرة لرئيس الجمهورية.

وكشف بوصبع خلال نزوله ضيفا على برنامج “الشروق مورنينغ”، الثلاثاء، أنه تم تسجيل 14165 مؤسسة متعثرة مسجلة في برنامج “اونساج”.

وأضاف أنه تم التكفل بـ7000 مؤسسة متعثرة بقيمة تقارب 11 مليار دينار، مشيرا إلى أن قرار مجلس الوزراء الأخير سيسمح برفع قروض الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر والصندوق الوطني للتأمين على البطالة إلى مليار سنتيم.

كما أوضح أن الإجراءات الجديدة ستسمح بإعادة تمويل المؤسسات المتعثرة بعد التسجيل في المؤسسات الرقمية، مستثنيا من ذلك المؤسسات التي قامت ببيع عتادها.

وأكد ضيف المورنينغ أن صندوق الكفالة المشتركة يسمح بإعادة جدولة ديون المؤسسات المتعثرة لمدة تصل 15 سنة.

للتذكير فقد أسدى رئيس الجمهوريةعبد المجيد تبون، خلال ترأسه اجتماعا لمجلس الوزراء، الأحد، تعليمات تقضي بإعفاء الشباب المتعثر المستفيد من قروض دعم تشغيل من المتابعات القضائية.