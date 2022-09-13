-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

توقيف المتهم بقتل قاصر في العاصمة متأهبا للهجرة غير الشرعية

الشروق أونلاين
  • 563
  • 0
توقيف المتهم بقتل قاصر في العاصمة متأهبا للهجرة غير الشرعية
ح.م
الموقوفان على خلفية جريمة الجرف

تمكن أمن ولاية الجزائر في باب الزوار، من إلقاء القبض على المشتبه فيه بارتكاب جريمة قتل قاصر في الـ17 من العمر بحي الجرف.

وتعود وقائع القضية إلى بداية سبتمبر، عندما قام المتهم بالاعتداء على الضحية، بواسطة سيف، ليلفظ الأخير أنفاسه الأخيرة بعد نقله إلى مستشفى سليم زميرلي بالحراش.

وبعد تكثيف الأبحاث لتوقيف الفاعل، ألقى عناصر الأمن القبض على المتهم، بإحدى الولايات الساحلية في غرب البلاد، متأهبا للهجرة غير الشرعية بمساعدة من أشخاص آخرين.

كما أوقفت الشرطة فتاة لم تذكر هويتها، حيث وجّهت إليها تهمة إيواء مجرم فارّ من العدالة، ليتمّ تقديمها رفقة المتهم الرئيسي أمام النيابة المختصّة إقليميا.

ويواجه المتهم الرئيسي في جريمة قتل الشاب القاصر، تهم القتل العمدي مع سبق الإصرار، ومحاولة الهجرة غير الشرعية.

مقالات ذات صلة
قمة الجزائر.. محطة التوافق وحلّ الخلافات ونصرة فلسطين

قمة الجزائر.. محطة التوافق وحلّ الخلافات ونصرة فلسطين

تخصصات جديدة للأنشطة الاستراتيجية بالتكوين المهني

تخصصات جديدة للأنشطة الاستراتيجية بالتكوين المهني

التصريح بمصادر تمويل الإعلام لتحريره من المساومات

التصريح بمصادر تمويل الإعلام لتحريره من المساومات

قضية لحسن عزوز في طريقها للانفراج

قضية لحسن عزوز في طريقها للانفراج

نشر تحاليل المياه عبر منصات التواصل الاجتماعي

نشر تحاليل المياه عبر منصات التواصل الاجتماعي

الشرطة تعلن عن توقيف “محتال” في سوق اهراس

الشرطة تعلن عن توقيف “محتال” في سوق اهراس

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد