توقيف المتهم بقتل قاصر في العاصمة متأهبا للهجرة غير الشرعية

تمكن أمن ولاية الجزائر في باب الزوار، من إلقاء القبض على المشتبه فيه بارتكاب جريمة قتل قاصر في الـ17 من العمر بحي الجرف.

وتعود وقائع القضية إلى بداية سبتمبر، عندما قام المتهم بالاعتداء على الضحية، بواسطة سيف، ليلفظ الأخير أنفاسه الأخيرة بعد نقله إلى مستشفى سليم زميرلي بالحراش.

وبعد تكثيف الأبحاث لتوقيف الفاعل، ألقى عناصر الأمن القبض على المتهم، بإحدى الولايات الساحلية في غرب البلاد، متأهبا للهجرة غير الشرعية بمساعدة من أشخاص آخرين.

كما أوقفت الشرطة فتاة لم تذكر هويتها، حيث وجّهت إليها تهمة إيواء مجرم فارّ من العدالة، ليتمّ تقديمها رفقة المتهم الرئيسي أمام النيابة المختصّة إقليميا.

ويواجه المتهم الرئيسي في جريمة قتل الشاب القاصر، تهم القتل العمدي مع سبق الإصرار، ومحاولة الهجرة غير الشرعية.