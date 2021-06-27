توقيف المتورطين في جريمتي قتل وايدعهما الحبس المؤقت بباتنة

أودع، مساء الأحد، قاضي التحقيق لدى محكمة باتنة، شابين أحدهما مسبوق قضائيا، يبلغ من العمر 27، والآخر يبلغ من العمر 32 سنة، لتورطهما في جريمتين متفرقتين، راح ضحيتها بالنسبة للأول، الشاب “م.ي” 21 سنة، بحي الزمالة فيما لفظ الثاني أنفاسه وهو المدعو “خ.ي” 30 سنة، بحي كشيدة.

وأوضح بيان لمصالح الأمن لولاية باتنة، مساء الأحد، أن القاتلين تم توقيفهما في ظرف قياسي فيما اتضح أن دوافع الجريمتين راجعة لخلافات شخصية بينهم، مشيرة أنها تملك مخططا أمنيا متواصلا ومركبا ما بين دوريات راجلة ومؤللة للحفاظ على الأشخاص والممتلكات ومواجهة الإجرام بشتى أنواعه، داعية المواطنين بالتبليغ عن كل الأنشطة المشبوهة.

وكانت مصالح الشرطة أوقفت شابا 23 سنة، بحي 1600 مسكن بحملة 3، لتسببه في دهس كهل ” ع.ن” البالغ من العمر 50 سنة، وفتحت له ملفا جزائيا، قبيل تقديمه للنيابة المحلية لاحقا. يذكر أن فرقة البحث و التدخل ” بياري” أوقفت شابين 24 و 29 سنة، على متن سيرتهما بحي تامشيط و حجزت لديهم 1800 قرص مهلوس بريقابلين 300 ملغ كانت مخبأة بإحكام بين الجوانب الداخلية للمركبة.