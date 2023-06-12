توقيف المتورطين في قضية السطو المسلح على مكتب بريد بتيزي وزو (فيديو)

المشتبه فيهم في قضية السطو المسلح على مكتب البريد

أوقفت فرقة البحث والتدخل لشرطة تيزي وزو، الشبكة الإجرامية المتورطة في قضية السطو المسلح على مكتب بريد “آيت خليلي” بولاية تيزي وزو.

وأفاد بيان مصالح الأمن الوطني أنّ الشبكة الإجرامية تضم 4 أشخاص مشتبه فيهم. في قضية السطو المسلح على مكتب البريد يوم 19 مارس الماضي.

وتمّ ضبط واسترجاع الأسلحة النارية المستعملة في هذه العملية. ذخيرة حية وجزء من المبلغ المسروق الذي قدر بأزيد من 450 مليون سنتيم.

وقُدم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عزازقة. عن جناية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية استعمال أسلحة ظاهرة وجناية السرقة بظرف التعدد والتهديد والعنف.