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الجزائر
بعد تداول فيديو يوثّق الجريمة

توقيف المتّهم بتحطيم زجاج سيارة سيّدة في الشلف (فيديو)

الشروق أونلاين
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توقيف المتّهم بتحطيم زجاج سيارة سيّدة في الشلف (فيديو)
ح.م
لقطة من الفيديو

تمكّن عناصر فرقة قمع الإجرام (BRB) لأمن ولاية الشلف يوم الثلاثاء، من توقيف المتّهم بتحطيم مركبة سيّدة ببلدية الشطية، بعد تداول فيديو يوثّق الجريمة على مواقع التواصل.

وفور رصدها لمحتوى الفيديو، باشرت مصالح أمن ولاية الشلف تحرياتها وأبحاثها الميدانية، لتحديد هوية ومكان وجود الفاعل، لتوقيفه في أقرب الآجال.

وقد مكّنت هذه التحريات المنجزة تحت إشراف النيابة المختصة، من تحديد هوية المشتبه فيه. وهو شخص من ذوي السوابق العدلية، في عقده الثاني من العمر.

حيث جرى توقيفه من طرف فرقة قمع الإجرام، بالاعتماد على خطة أمنية محكمة، وبعد ظرف وجيز. على الرغم من لجوئه إلى أساليب تمويهية، بغرض الإفلات من الملاحقة الأمنية.

كما تم حجز السلاح الأبيض المستعمل في ارتكاب الجريمة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المشتبه فيه، ليتم تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة.

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