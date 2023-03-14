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الجزائر

توقيف المتّهم بقتل عون شرطة في سوق أهراس

الشروق أونلاين
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توقيف المتّهم بقتل عون شرطة في سوق أهراس
أرشيف
قاتل عون الشرطة في قبضة الأمن

في ظرف قياسي، تمكّن عناصر الأمن من توقيف المشتبه به في جريمة قتل راح ضحيتها عون الشرطة رغيس عبد الرحمن، المقيم بسدراتة في ولاية سوق أهراس.

وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني يوم الثلاثاء، فقد تعرّض الشرطي الضحية لاعتداء بالسلاح الأبيض أمسية الإثنين 13 مارس.

 المشتبه فيه مسبوق قضائيا، وسيقدم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا، يوضح ذات البيان.

وقد قدّم المدير العام للأمن الوطني فريد بن شيخ، تعزيته بهذه المناسبة الأليمة، إلى عائلة الضحية، وإلى كافة أسرة الأمن.

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