توقيف المديرة المتهمة بالاعتداء على التلميذ المعوق بخنشلة

الأسرة التربوية تتضامن مع الطفل الضحية

كشف، رئيس خلية الإعلام، والاتصال، بمديرية التربية بولاية خنشلة، الثلاثاء، بأن مدير التربية، قد أصدر قرارا بالتوقيف التحفظي، في حق مديرة ابتدائية الشهيد عزيزي عزوز، ببلدية جلال، جنوب ولاية خنشلة، إلى غاية مثولها أمام لجنة الانضباط، على مستوى المديرية، وذلك على خلفية حادثة الاعتداء التي تعرض لها تلميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة، بعد أن انهالت عليه المديرة الموقوفة، بالضرب والصفع، ما تسبب له في إصابة على مستوى أذنه، حيث يضع سماعة طبية، كونه مصابا بإعاقة سمعية، كما تم إيفاد لجنة تحقيق، إلى الابتدائية، بالتنسيق مع وزارة التربية، تتكون من مفتش المقاطعة، ورؤساء مصالح، في مهمة مستعجلة، لتقصي حيثيات الاعتداء، الذي عرف ردود فعل كبيرة، محليا ووطنيا.

حيثيات الاعتداء، وكما جاء، على لسان والد التلميذ الضحية، وتطرقت إليها الشروق اليومي في عدد أمس، تعود إلى تعرض الابن أنيس، صاحب العشر سنوات، الذي يعاني منذ ولادته من إعاقة سمعية، إلى الضرب المبرح من قبل مديرة المؤسسة، التي قامت حسبه بصفع أنيس بطريقة عنيفة في موضع السماعة، بالرغم من أنه كان في ساحة المدرسة بأمر من معلمته لجلب كراريس زملائه، حيث لاحظت المديرة خروج أنيس من حجرة الدرس، فحاولت معاقبته فكانت النتيجة إلحاق الأذى به، وهي الحادثة التي تأسفها لها مدير التربية ووصفها بالمعزولة، وقال بأنه في حالة ثبوت وقائعها، فلن ينجو الفاعل من العقاب.

وقد حل ظهر الثلاثاء، وفد من الأسرة التربوية بمقاطعة ششار، بمنزل التلميذ أنيس، في زيارة أرادها الطاقم التربوي، بالمقاطعة، كدفع معنوي لعائلة أنيس، من جهة وخطوة للبحث عن سبل الصلح بين الطرفين، ووضع حل للقضية، قبل وصولها إلى أروقة القضاء.