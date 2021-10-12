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الجزائر
الأسرة التربوية تتضامن مع الطفل الضحية

توقيف المديرة المتهمة بالاعتداء على تلميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة بخنشلة

طارق مامن
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توقيف المديرة المتهمة بالاعتداء على تلميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة بخنشلة

كشف، رئيس خلية الإعلام، والاتصال، بمديرية التربية بولاية خنشلة، الثلاثاء، بأن مدير التربية، قد أصدر قرارا بالتوقيف التحفظي، في حق مديرة ابتدائية الشهيد عزيزي عزوز، ببلدية جلال، جنوب ولاية خنشلة، إلى غاية مثولها أمام لجنة الانضباط، على مستوى المديرية، وذلك على خلفية حادثة الاعتداء التي تعرض لها تلميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة، بعد أن انهالت عليه المديرة الموقوفة، بالضرب والصفع، ما تسبب له في إصابة على مستوى أذنه، حيث يضع سماعة طبية، كونه مصابا بإعاقة سمعية، كما تم إيفاد لجنة تحقيق، إلى الابتدائية، بالتنسيق مع وزارة التربية، تتكون من مفتش المقاطعة، ورؤساء مصالح، في مهمة مستعجلة، لتقصي حيثيات الاعتداء، الذي عرف ردود فعل كبيرة، محليا ووطنيا.

حيثيات الاعتداء، وكما جاء، على لسان والد التلميذ الضحية، وتطرقت إليها الشروق اليومي في عدد أمس، تعود إلى تعرض الابن أنيس، صاحب العشر سنوات، الذي يعاني منذ ولادته من إعاقة سمعية، إلى الضرب المبرح من قبل مديرة المؤسسة، التي قامت حسبه بصفع أنيس بطريقة عنيفة في موضع السماعة، بالرغم من أنه كان في ساحة المدرسة بأمر من معلمته لجلب كراريس زملائه، حيث لاحظت المديرة خروج أنيس من حجرة الدرس، فحاولت معاقبته فكانت النتيجة إلحاق الأذى به، وهي الحادثة التي تأسفها لها مدير التربية ووصفها بالمعزولة، وقال بأنه في حالة ثبوت وقائعها، فلن ينجو الفاعل من العقاب.

وقد حل ظهر الثلاثاء، وفد من الأسرة التربوية بمقاطعة ششار، بمنزل التلميذ أنيس، في زيارة أرادها الطاقم التربوي، بالمقاطعة، كدفع معنوي لعائلة أنيس، من جهة وخطوة للبحث عن سبل الصلح بين الطرفين، ووضع حل للقضية، قبل وصولها إلى أروقة القضاء.

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التعليقات
5
  • جزائري حر

    لا حول ولا قوة الا بالله أقترح انشاء دورات نفسية وتأهيلية من قبل متخصصين في علم النفس وعلم التنمية البشرية لمثل هؤلاء الاداريين والمدرسين لتأهيلهم نفسيا وتربويا حفظ الله المدرسة الجزائرية فقد كانت نِعم الأم لنا ( دكتور بطال )

    2
  • Boubekeur

    -للبحث عن سبل الصلح بين الطرفين، ووضع حل للقضية، قبل وصولها إلى أروقة القضاء- لا صلح و لا هم يحزنون يجب أن تصل أروقة المحكمة و تعاقب و تسجن و توقيفها عن العمل لمدة 5 سنوات حتى تكون عبرة للمديرات و المديرين و الأساتذة الذين زاد طغيانهم و أطفالنا أصبحوا فريسة سهلة في أيادي هؤلاء الوحوش لازم القانون يطبق كما هو منصوص إعتداء وحشي على قاصر و من ذوي الإحتياجات الخاصة

    3
  • عزالدين

    القنون يطبق علي الجميع من ارتكب مخالفة فهناك عدالة لا يوجد صلح بل توجد عدالة

    2
  • جثة

    بعض المدراء والمعلمون يعانون من مشاكل نفسية خطيرة وجب متابعتهم وعلاجهم لاننا عانينا منهم كثيرا بتصرفاتهم الغريبة .

    1
  • العياشي الشاوي

    صراحة لولا شبكات التواصل الاجتماعي وحرص المواطنين على فضح هؤلاء المرضى من المسؤولين كهذه المديرة العنيفة المتخلفة إن ثبت اعتداءها على التلميذ أنيس لطمست القضية ولضاع حق الطفل ولفلتت المجرمة من المحاسبة والعقاب بكل أريحية !

    1

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