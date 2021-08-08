توقيف المشتبه به في سرقة محل مجوهرات بسعيد حمدين

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر، من توقيف المشتبه به الرئيسي في قضية سرقة محل مجوهرات، على مستوى حي سعيد حمدين بالمقاطعة الإدارية بئر مراد رايس.

وأوضحت مصالح الأمن لولاية الجزائر، الأحد، في بيان له أن “مصالح أمن ولاية الجزائر، ممثلة في فصيلة المساس بالممتلكات بالفرقة الجنائية لمقاطعة الشرطة وسط، تمكنت من توقيف المشتبه فيه الرئيسي في قضية سرقة محل مجوهرات على مستوى حي سعيد حمدين بالمقاطعة الإدارية بئر مراد رايس، والبالغ من العمر 28 سنة، ينحدر من ولاية الجزائر”.

وأضاف بيان مصالح الأمن أن “هذه الحادثة التي تداولتها مختلف المنصات الإعلامية عبر مقطع فيديو يظهر دخول شاب إلى محل المجوهرات ويهم بالسرقة”، وعقب” تلقيها شكوى قامت ذات المصالح بتحديد وتوقيف المشتبه فيه الرئيسي باستعمال كافة الوسائل التقنية والتكنولوجية المتاحة”.

وقد مكنت هذه العملية من “استرجاع مبلغ مالي يقدر بـ90 ألف دينار جزائري”، وبعد استكمال الإجراءات القضائية تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة إقليميا.