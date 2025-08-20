توقيف المشتبه فيهما في قضية قتل شاب بحسين داي

بعد تحريات مكثفة ومعمقة باشرتها الشرطة القضائية

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية بحسين داي (الجزائر العاصمة)، من توقيف شخصين متورطين في جريمة قتل شاب بحسين داي، حسب ما كشف عنه الأربعاء بيان لذات المصالح.

وجاء في البيان أنه، “بعد تحريات مكثفة ومعمقة باشرتها فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية لحسين داي بعد إقدام شخصين على قتل شاب في مقتبل العمر بنفس المقاطعة، تمكنت ذات الفرقة في وقت وجيز من توقيف المشتبه فيهما المتورطين في قضية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، بعد تسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية والتقنية اللازمة لذلك”.

وأضاف المصدر ذاته، أنه “تم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المختصة إقليميا، وفقا لملف إجراءات جزائية”.