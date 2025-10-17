توقيف المعتدين على شاب في بئر توتة في ظرف وجيز

بعد تداول الفيديو على شبكات التواصل الاجتماعي..

لقطة شاشة لفيديو يوثق الاعتداء على شاب في بئر توتة تم تداوله في شبكات التواصل الاجتماعي.

تمكنت مصالح الدرك الوطني من توقيف ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم بالاعتداء على شخص كان على متن دراجته النارية في أحد أحياء بلدية بئر توتة، وتم تداول فيديو الاعتداء على شبكات التواصل بشكل واسع.

ووفقا لما أفادت به مصالح الدرك الوطني اليوم الجمعة، 17 أكتوبر، تعود وقائع القضية لتعرض شخص للاعتداء والسرقة من طرف ثلاث أشخاص بعد استدراجه من طرف أحدهم وقيامه بطلب توصيل عن طريق أحد تطبيقات التوصيل من أجل نقله لأحد أحياء بلدية بئر توتة.

ليتم على إثر ذلك تنشيط عنصر الاستعلامات وتكثيف التحريات واستغلال مقطع الفيديو الذي تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يوثق عملية الاعتداء، ما أدى إلى التعرف على هوية المشتبه فيهم وتحديد أماكن تواجدهم وتوقيفهم في ظرف وجيز.

بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا، حسب ذات المصدر.