توقيف المكلف بالاتصال بالمنظمة الإرهابية “الماك” في وهران

تمكنت مصالح الأمن المختصة بولاية وهران، من توقيف المكلف بالاتصال بالمنظمة الارهابية “الماك”، وهو على وشك مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية باتجاه اسبانيا.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن مصدر أمني، فإن الأمر يتعلق بالإرهابي المسمى مالا يوغرطة والمدعو “يوبا”، وهو مكلف بالاتصال بالمنظمة الارهابية “الماك”، والمقيم بمنطقة عزازقة (ولاية تيزي وزو).

وأضاف المصدر، أن الارهابي الذي تم توقيفه بمدينة عين الترك (ساحل وهران)، كان يعتزم مغادرة التراب الوطني بطريقة سرية تجاه السواحل الاسبانية.