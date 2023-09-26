توقيف تاجري جملة بشبهة المضاربة في برج بوعريرج

قاما بتحويل 1690 قنطار من البقول الجافة

تمكنت فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابعة لمصلحة الشرطة القضائية بأمن ولاية برج بوعريريج من توقيف شخصين قاما باقتناء أكثر من 1.690 قنطارا من البقول الجافة وتحويلها نحو وجهة مجهولة، حسب ما علم الثلاثاء من خلية الاتصال والعلاقات العامة بذات السلك النظامي.

وأوضح ذات المصدر أن هذين الشخصين اللذين يملكان سجلات تجارية للتجارة بالجملة في الحبوب الجافة قاما باقتناء أزيد من 1.690 قنطار من هذه المواد الغذائية واسعة الاستهلاك بقيمة مالية فاقت 30 مليون دج من مصالح تعاونية الحبوب والبقول الجافة ببرج بوعريريج على أساس تخزينها بمستودعاتهما وتسويقها في السوق المحلية، إلا أنهما قاما بتحويلها إلى وجهة مجهولة خارج الولاية، مما أدى إلى إحداث اضطراب وندرة بمختلف محلات الولاية. وأضافت خلية الاتصال بأنه بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية، تم تحرير ملف قضائي ضد الشخصين الموقوفين عن “جناية المضاربة غير المشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة” (المضاربة في الحبوب والبقول الجافة) قدما بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة، حيث صدر أمر بإيداعهما رهن الحبس. وتندرج هذه العملية في إطار حماية الاقتصاد الوطني من جميع التعاملات التجارية المشبوهة وغير القانونية التي من شأنها خلق اختلالات بالسوق المحلية والمساس بالقدرة الشرائية للمواطن، حسب ما تمت الإشارة إليه.