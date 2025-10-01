-- -- -- / -- -- --
الجزائر

توقيف تصنيع “فيات 500″.. و”غراند باندا” تدخل على الخط

الشروق أونلاين
أعلنت شركة فيات الجزائر، الأربعاء، عن إعادة توجيه الإنتاج الصناعي بمصنع طافراوي (وهران) مع غلق خط موجود لإفساح المجال لطراز جديد من السيارات سيتم اطلاقه قريبا في السوق الوطنية.

وأوضح بيان للشركة أنه في إطار اطلاق الطراز الجديد فيات “غراند باندا” وتلبية لتطلعات الزبائن بشكل أفضل، سيتوقف إنتاج سيارة “فيات 500” بمصنع طافراوي ليتم فسح المجال أمام النموذج الجديد.

كما أعلنت الشركة أن العمليات الأخيرة لتسليم سيارة “فيات 500” ستتم وفقا للالتزامات المتعهد بها للزبائن مضيفة أنه بامكان الزبائن المستقبليين المهتمين بسيارة “غراند باندا” من التسجيل عبر موقع الشركة الإلكتروني فور الفتح الرسمي للطلبات والذي سيعلن عن تاريخه قريبا.

وموازاة مع ذلك، سيتم الاتصال بالأشخاص الذين سبق وأن سجلوا أنفسهم لاقتناء سيارة فيات 500 لاقتراح عليهم سيارة غراند باندا، حسب نفس الشركة.

