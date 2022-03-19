توقيف ثمانية أزواج غير شرعيّين بشاطئ النخيل

في مداهمة لمرقد بأسطاوالي

بناء على معلومة تحصلت عليها الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بزرالدة، مفادها استقبال مرقد بتجزئة شاطئ النخيل بلدية أسطاوالي ولاية الجزائر، للأزواج غير الشرعيين وتسهيل لهم ممارسة الرذيلة وفساد الأخلاق.

في هذا الصدد، وبعد اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تم مداهمة أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بزرالدة، للمرقد المشكوك فيه وبعد عملية التفتيش، تم إيقاف 16 شخصا ثمانية رجال وثمانية نساء.

على إثرها، تم اقتياد جميع الموقوفين إلى مقر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بشاطئ النخيل وفتح تحقيق بشأن هذه القضية من أجل جنحة إنشاء وكر للدعارة وفساد الأخلاق، تسهيل ومساعدة الغير على الدعارة.

وسيتم تقديم جميع الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.

خ.م