توقيف جندي أميركي متهم ببيع أسرار عسكرية

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن القبض عن الجندي بالجيش الأمريكي ومحلل استخبارات، كوربين شولتز، يوم أمس، الخميس 7 مارس، بتهمة بيع معلومات تخص الدفاع الأمريكي لدولة أجنبية.

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن توقيف جندي أميركي بتهمة بيع معلومات وأسرار عسكرية تخص الدفاع الأمريكي لدولة أجنبية.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية في بيانها القبض عن الجندي بالجيش الأمريكي ومحلل استخبارات، كوربين شولتز، يوم أمس، الخميس 7 مارس.

حسب لائحة الاتهام المكونة من 25 صفحة والتي نشرتها وزارة العدل الأمريكية، “منذ جوان 2022 وحتى وقت اعتقاله يوم أمس، تآمر شولتز مع شخص يُدعى “المتآمر أ” للكشف عن وثائق وكتابات وخطط وخرائط ومذكرات وصور فوتوغرافية تتعلق بالدفاع الوطني بالإضافة إلى معلومات تتعلق بالدفاع الوطني.”

وزارة العدل الأمريكية قالت أن الجندي تلقى حوالي 42000 دولار من طرف “المتآمر أ” الذي يعيش في هونج كونج، وهذا مقابل تزويده بـ”وثائق ومعلومات عسكرية أمريكية حساسة.”

ومن بين هذه المعلومات التي باعها الجندي الموقوف تلك “المتعلقة بخطط الولايات المتحدة المحتملة في حالة تعرض تايوان لهجوم عسكري”، كذلك “وثائق تتعلق بنظام الصواريخ المدفعية عالية الحركة “هيمارس“، ومعلومات عن المعدات التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، ودراسات حول التطور المستقبلي للقوات العسكرية الأمريكية، ودراسات عن دول كبرى مثل جمهورية الصين الشعبية.”

لائحة الإتهام الموجهة إلى الجندي بالجيش الأمريكي ومحلل استخبارات، كوربين شولتز، لم تذكر الدولة الأجنبية التي كانت توجه إليها هذه المعلومات، لكن تقارير إعلامية قالت أن الصين هي تلك الجهة.

هذا فيما نفت بكين علاقتها بالموضوع. فقالت لدى سؤالها عن توقيف الجندي الأمريكي وتوقيف مهندس برمجيات صيني بتهمة سرقة تكنولوجيا مرتبطة بالذكاء الاصطناعي من جوجل، أنها “ليست على علم بالظروف المحددة” لكلتا القضيتين.