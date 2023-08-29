توقيف حارس استولي على 200 إطار خاص بالأبواب لشقق بمشروع سكني!

المتهم كلف بحراسة الورشة فاستغل الفرصة للسرقة

تابعت محكمة الجنح بالدار البيضاء في العاصمة الثلاثاء، حارسا ليليا بشركة مقاولات عن تهمة السرقة بتوفر ظرف الليل بعد الاشتباه في استيلائه على مواد بناء من ورشة سكنية كان يعمل كحارس بها، مستغلا الفرصة لسرقة أغراض ومعدات لبيعها من أجل الهجرة إلى إسبانيا، قبل أن يفتضح أمره ويتم توقيفه عن العمل وتبليغ مصالح الأمن.

حيثيات الملف انطلقت من بلاغ تلقته مصالح الشرطة بالمحمدية من طرف الضحية، ويتعلق الأمر بمرق عقاري ومسير شركة بناء بخصوص تعرض عمارة في طور الإنجاز إلى السرقة و اختفاء مواد بناء من بينها لفات نحاسية وكمية من الحديد إلى جانب 200 إطار خاص بالأبواب الداخلية والنوافذ كان العمال بصدد تثبيتها بالشقق، وكشف الضحية أنه لم يتعرف على السارق إلا بعد مدة طويلة أين لاحظ اختفاء أغراض ومواد بالورشة بطريقة غريبة، وبعد مراقبة المكان، اتضح أن العامل المكلف بالحراسة كان يتسلل ليلا بعد نهاية داومه خلال النهار، ثم يقوم بشحن الأغراض المسروقة على متن شاحنة صغيرة من نوع “هاربيل” لإعادة بيعها، ليقرر توقيفه عن عمله وإيداع شكوى ضده.

التحقيق الذي باشرته المصالح الأمنية استنادا للشكوى وتصريحات الشهود الذين أكدوا الواقعة، انتهى بتوقيف المتهم وإحالته للمحاكمة عن التهم السالف ذكرها، أين أنكر كل ما نسب له من وقائع بالجلسة العلنية، وصرح أن القضية لفقت له بعد توجهه إلى مكتب المحاسب لطلب أجرته، واحتجاجه على التأخر في دفعها، أين نشبت بينهما ملاسنات كلامية، ثم غادر المكان، مضيفا أن الضحية حاول الانتقام منه بتقييد بلاغ ضده بتهمة السرقة.

بالمقابل صرح الضحية خلال مواجهتهما الثلاثاء، أن المتهم استغل فترة تنقله إلى مسقط رأسه بغرداية لإقامة حفل زفافه، وقام بسرقة أغراض من الورشة حسب ما علمه من الشهود الذين حذروه من تصرفات المتهم، بعد تهديدهم بأسلحة بيضاء خلال منعه من الدخول إلى مقر المشروع السكني واقتحامه في غيابه بالقوة، مشيرا إلى أن الأخير كان يخطط للسفر إلى إسبانيا عبر رحلة بحرية رفقة اصدقائه وقرر جمع الأموال لذلك من خلال السرقة.

وأمام ما سلف ذكره، وتمسك المتهم بإنكاره لوقائع الحال، التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و50 ألف دج غرامة مالية ضده، فيما طالب الضحية بتعويض قيمته 80 مليون دج عن جملة الأضرار التي لحقت به.