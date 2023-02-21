توقيف “حراڨة” أفارقة هربوا “الهيروين” داخل أحشائهم !

أجلت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء في العاصمة، الثلاثاء، ملف جنائي يخص شبكة إجرامية خطيرة تضم رعايا أفارقة وجزائريين، احترفوا عمليات النصب والاحتيال وتهريب مادة “الهيروين” وتزوير العملة إلى جانب تورطهم في عمليات التزوير وتبييض الأموال.

وسيمثل المتهمون البالغ عددهم 14 شخصا أغلبهم أفارقة من جنسيات مختلفة، كانوا يقيمون بطريقة غير قانونية بالجزائر وجهت لهم جناية استيراد المخدرات بطريقة غير شرعية وجنحة حيازة، بيع ووضع للبيع ونقل وتخزين مواد مخدرة من طرف جماعة إجرامية منظمة تبييض الأموال، جنحة الدخول الإقامة على التراب الوطني بطريقة غير شرعية، وسيواجه المتهمون جنحة انتحال اسم الغير، التزوير في وثائق إدارية.

وتمكنت عناصر الأمن من الإطاحة بالمشتبه فيهم وتحديد هوياتهم من بينهم ثلاث جزائريين وتعلق الأمر بالمدعو “س.أمين” ، “ب.الحفصي” و”ب.محمد” تم تقديمهم أمام الجهات الأمنية وفتح تحقيق حول طريقة إدخال كميات معتبرة من المخدرات الصلبة وإغراق أحياء شعبية بها بالعاصمة وبومرداس، وقد قررت محكمة الجنايات أمس تأجيل محاكمتهم إلى الدورة الجنائية المقبلة بعد غياب دفاع أحد المتهمين في الملف.