توقيف خمسة أشخاص بتهمة تبييض الأموال والغش والتهرب الضريبي

حجز مبالغ مالية من العملة المحلية والأجنبية بتيزي وزو

أوقفت فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بتيزي وزو خمسة أشخاص مشتبه فيهم بتبييض الأموال والغش والتهرب الضريبي، مع حجز مبالغ مالية بقيمة فاقت 30 مليون دج و55.000 يورو، حسب ما جاء في بيان لأمن الولاية.

وجاء في البيان أن عناصر فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية تيزي وزو تمكنت، بالتنسيق مع الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لبلدية عزازقة، من ضبط وإيقاف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 35 و50 سنة، مشتبه فيهم بمخالفة الأحكام المتعلقة بالتشريع والتنظيم الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وشبهة تبييض الأموال مع الغش والتهرّب الضريبي.

وأضاف نفس المصدر أن “العملية التي تمت تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة عزازقة المختص إقليميا، مكنت من ضبط مبلغ مالي من العملة الوطنية مقدّر بـ03 مليارا و454 مليون سنتيم ومبلغا ماليا من العملة الأجنبية يقدر بـ55.700 أورو وكذا ست (06) مركبات سياحية”.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، قدم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عزازقة المختص إقليميا عن جنحة “مخالفة الأحكام المتعلقة بالتشريع والتنظيم الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، شبهة تبييض الأموال، جنحة الغش والتهرب الضريبي مع ممارسة نشاط تجاري من دون رخصة”، حسب بيان أمن ولاية تيزي وزو.