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توقيف دبلوماسيين مغربيين في كولومبيا بعد فضيحة أخلاقية

الشروق أونلاين
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توقيف دبلوماسيين مغربيين في كولومبيا بعد فضيحة أخلاقية
أرشيف
الخارجية المغربية

أعلنت وزارة الخارجية في المغرب يوم الجمعة، أنها أوقفت دبلوماسيين اثنين يعملان بسفارة الرباط في كولومبيا، على خلفية فضيحة أخلاقية.

وحسب ما تناقلته وسائل إعلام دولية، فقد تعرّض الدبلوماسيان الموقوفان لسرقة هواتفهما، بعد أن تمّ تخديرهما من قبل إمرأتين التقياهما عبر تطبيق للمواعدة.

وحسب المصادر، فإن الأمر يتعلق بمستشار ومحاسب في سفارة المغرب بكولومبيا، حيث تم توقيفهما بعد مثولهما أمام مجلس تأديبي، لـ”إضرارهما بصورة الوزارة”.

وخرجت فضيحة الدبلوماسيين المغربيين إلى العلن، عندما نقلت قناة “سيتي تي في” المحلية في كولومبيا يوم الخميس، عن مسؤول بالشرطة، نبأ تعرضهما للتخدير والسرقة في خلال مواعدة مع امرأتين في بوغوتا.

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