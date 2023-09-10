توقيف سائق تسبب في قتل شاب دهسا بالطريق السريع!

المتهم كان تحت تأثير المخدرات

التمس وكيل الجمهورية، لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء، في العاصمة، توقيع عقوبة سنتين حبسا نافذا و50 ألف دج غرامة مالية، مع تعليق رخصة السياقة لمدة سنتين، في حق شاب عشريني، وجهت إليه تهمة القتل الخطإ تحت تأثير المخدرات، عقب تسببه في قتل شاب آخر، دهسا، في أثناء مروره بالطريق السريع.

وتعود حيثات الملف، بحسب جلسة المحاكمة، إلى بلاغ تلقته مصالح الحماية المدنية بباب الزوار، بخصوص حادثة دهس، تعرض لها شاب يبلغ من العمر 19 عاما، بالقرب من محور الدوران المحاذي لمقبرة العالية، في حدود الساعة الواحدة ليلا، حين عثر على الضحية وهو في حالة خطيرة، بعد إصابته بنزيف داخلي حاد، نتيجة الضربة التي تلقاها، إلى جانب جروح باليد اليسرى، بعدما صدمته سيارة خلال محاولته قطع الطريق نحو الجهة المقابلة.

وبحسب المعطيات الأولية حول الحادثة، فقد توفي الضحية “س. ش”، قبل نقله إلى المستشفى من أجل تلقي الإسعافات الأولية، حيث لفظ آخر أنفاسه بمكان الحادثة.

وباشرت عناصر الشرطة التحريات الأمنية بالملف، عقب تلقي البلاغ، استنادا إلى تقرير أعدته مصالح الحماية المدنية، وتمكنت من توقيف السائق وإيداعه الحبس المؤقت، إذ تبين أنه كان تحت تأثير المخدرات بعد إجراء التحليل البيولوجي، الذي أشار إلى وجود نسبة من القنب الهندي بجسم المتهم، خلال عملية الإطراح، وهو ما اعترف به الأخير في أثناء استجوابه، مؤكدا استهلاكه سيجارة مخدرات قبل ساعات من الواقعة.

من جهة أخرى، اعترف المتهم، خلال مثوله للمحاكمة، بأنه قام بدهس الضحية الذي ظهر فجأة أمامه، وفقد السيطرة على المركبة التي اصطدمت به مباشرة، كما صرح بأنه حاول الاتصال لاحقا بمصالح الإسعاف وتوجه نحو مركز الشرطة لتسليم نفسه، نافيا فراره، كما جاء بمحضر توقيفه.

وطلب على لسان محاميه إفادته بظروف التخفيف، خاصة بعد توقيع محضر صلح مع أهل الضحية ودفع الدية، كما لمح الدفاع إلى أن الضحية خالف قانون المرور بعدم استعماله الممر العلوي، وهو ما تسبب في وفاته، وهي التصريحات التي أكدها الشاهد “ب. محمد”، مرافق المتهم.