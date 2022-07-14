توقيف سعودية قتلت صيدلانيا مصريا رفض أن يصرف لها الدواء

أوقف جهاز الأمن العام السعودي، الخميس، امرأة قتلت صيدلانيا مصريا رفض أن يصرف لها الدواء بحسب ما أفادت تقارير إخبارية.

وقال الأمن العام في منشور على تويتر إن “شرطة منطقة الجوف تقبض على امرأة لإطلاقها النار على شخص، توفي لاحقا متأثرا بإصابته، وجرى إيقافها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها، وإحالتها إلى النيابة العامة”، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأطلقت السيدة السعودية النار على الصيدلاني الذي رفض أن يصرف لها دواء مضادا للالتهاب بسبب عدم حيازتها على الوصفة الطبية.

وكشفت وسائل إعلام محلية، أن أحمد محمد حاتم دخل في مشاداة كلامية مع المرأة السعودية بسبب امتناعه عن بيع الدواء لها بدون تعليمات الطبيب ما جعلها تطلق عليه رصاصتين داخل الصيدلية، محل عمله، بمدينة سكاكا، فأردته قتيلا.

وقالت عائلة القتيل إنهم تلقوا نبأ مقتل ابنها من زميل له في السعودية، وأنهم لن يقبلوا إلا بالقصاص العادل لروح ابنهم مطالبين المسؤولين بمتابعة التحقيقات في الواقعة التي سببت صدمة لأهله وفق جريدة ” الوفد المصرية”.

وأضاف عم الضحية، أنهم ينتظرون انتهاء الإجازة الرسمية وعودة العمل في المؤسسات الحكومية، لتكليف محامي بالسجل العقاري لمتابعة إجراءات استرجاع الجثمان، ومتابعة التفاصيل.

وأكد مصدر لـ “بوابة أخبار اليوم”، أن السفير طارق المليحي، القنصل العام بالرياض، أوفد على الفور مندوب القنصلية في سكاكا لمتابعة إجراءات التحقيق مع المتهمة التي أطلقت النار على المصري، مما أدى إلى وفاته.

ونعت النقابة العامة لصيادلة مصر أحمد حاتم ماضي، والذي قتل من طرف سيدة سعودية ألقت عليها أجهزة الأمن السعودية القبض في الحال بعد الواقعة.