توقيف سوري متورط في المضاربة بالزيت والسكر بسطيف

أمر، الخميس، قاضي الجنح بمحكمة سطيف، بإيداع رعية من جنسية سورية الحبس المؤقت بتهمة المضاربة غير المشروعة بمادتي الزيت والسكر اللتين كانتا مكدستين في مستودع غير معلن عنه.

العملية جاءت بعد تحرك الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة لأمن ولاية سطيف، رفقة فرقة مراقبة وقمع الغش التابعة لمديرية التجارة لولاية سطيف، حيث قامتا بتتبع حركة مشبوهة لبعض المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك التي تم إخفاؤها بمستودع غير معلن عنه، وبعد وضع خطة محكمة، تمت مداهمة فضاء للتخزين يقع بحي القصرية بسطيف، أين عُثر على كميات هامة من مادتي الزيت والسكر قدرت بـ1368 صفيحة زيت من سعة 5 لتر والتي تعادل في مجملها 6840 لتر، بالإضافة إلى 600 كيس من مادة السكر من سعة 20 كلغ و50 كيسا من سعة 25 كلغ.

والمثير للانتباه أن المشتبه فيه من جنسية سورية يدعى “أ. ب. س” البالغ من العمر 62 سنة، والذي دخل عالم التجارة في الجزائر منذ مدة وأصبح من مسوقي المواد الغذائية الضرورية، وتعلم العديد من الطرق المتبعة في تحويل البضائع عبر ولايات الوطن.

وقد أحيل المتهم على مركز الشرطة، أين خضع للتحقيق، ليحوّل بعدها إلى الجهات القضائية، وبعد المثول الفوري أمر قاضي الجنح بمحكمة سطيف بإيداع المتهم الحبس المؤقت بتهمة المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية وفقا للمادتين 02/13 من القانون 21/15 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة، مع برمجة جلسة المحاكمة بتاريخ 27 جانفي المقبل.

وبهذه العملية تكون الفرقة المختلطة بين مصالح الأمن والتجارة بولاية سطيف، قد وضعت يدها على كمية جديدة من المواد الغذائية المحولة بطرق احتيالية، بعد تلك التي حجزت في أيام سابقة والتي شملت نحو 44 ألف لتر من الزيت حجزت ببلدية عين ولمان في مستودع غير معلن عنه، كما تم توقيف 6 تجار بحوزتهم نحو 35 ألف لتر من زيت المائدة كانت مخبأة بغرض المضاربة.