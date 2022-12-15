 توقيف شاب والبحث عن 3 آخرين لتورطهم في جريمة قتل سائق بباتنة

بعدما أثبتت تقارير الخبرة أن الضحية تعرض لطعن قبل حادث مرور

أوقفت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسقانة، جنوبي ولاية باتنة، شابا، 25 سنة، لتورطه في جناية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية السرقة وجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد متبوع بسرقة مركبة، التي راح ضحيتها شاب ” فرودور” يوم 20 سبتمبر 2022، رغم أن الجاني وشركاءه حاولوا طمس أثار الجريمة، عقب تعرض الضحية، 30 سنة، لعملية دهس اثناء محاولته الإفلات من العصابة، بعد تلقيه طعنة جهة الرقبة.

وكانت تحريات مصالح الدرك الوطني انطلقت من تقرير الشرطة العلمية الذي أثبت أن الجرج الظاهر في الرقبة راجع لضربة بألة حادة، لا بسبب حادث المرور، ما أفضى إلى فتح تحقيق جنائي، مكن من فك لغز الجريمة بعد زهاء ثلاثة أشهر، حيث تم توقيف الجاني الرئيسي وهو شاب في العشرينيات، شارك في عملية استدراج الضحية رفقة ثلاثة متورطين آخرين، استعملوا فيها دراجة نارية.

واتفق الجناة على طلب توصيل بعضهم فيما كان آخران، يقومان بتتبعهم بالدراجة، قبل أن يتم ضربه والاعتداء عليه بسلاح أبيض، و خلال محاولته الهرب مقاوما الإصابة دهسته سيارة عابرة، ما حدا بهم إلى تركه مرميا وسط الطريق بعد سرقة السيارة. وفي حين تم حجز الدراجة النارية التي ضبطت بحوزة الموقوف، لا يزال البحث جار عن ثلاثة فارين، أعمارهم بين 22 و25 سنة.