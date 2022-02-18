توقيف شاب وفتاة استعملا حيلة شيطانية للاعتداء والسرقة عبر الطريق السيار (فيديو)

أوقفت مصالح الدرك الوطني، التابعة لولاية البليدة، شابا وفتاة كانا قد استعملا حيلة شيطانية للاعتداء والسرقة عبرالطريق السيّار “شرق-غرب”.

وتحركت مصالح الدرك بناء على فيديو تم تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي، يظهر جرّ شخص بواسطة دراجة نارية ثم تركه في منتصف الطريق السيار، ما رجح احتمالية تعرّضه للسرقة.

وبحسب ما أفاد بيان للدرك الوطني فقد تمكن أفراد الفرقة الإقليمية ببوفاريك من توقيف شخصين، من بينهما فتاة بجناية تكوين جمعية أشرار، جناية السرقة المقترنة بظرف التعدد والكسر واستحضار مركبة “دراجة نارية”، جنحة حيازة المؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية.

وأضاف أن حيثيات القضية تعود لتلقي مصالح الدرك شكوى تفيد بتعرض أحد المواطنين لسرقة دراجته النارية على مستوى الطريق السيار (شرق-غرب) وهذا بعد توقفه لتقديم المساعدة لشاب كان برفقة فتاة بعد تعطل دراجتهما النارية.

وأوضح البيان أن المشتبه به استغل فرصة انشغال الضحية بتصليح دراجته النارية ولاذ بالفرار، دون أن يتمكن الأخير من اللحاق به، حيث تم جرّه إلى مسافة 100 متر ما تسبب له في جروج.