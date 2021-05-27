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الجزائر
القضية عالجتها مصالح الأمن بتيسمسيلت

توقيف شبكة إجرامية تروج منشورات تحريضية لتنظيم رشاد الإرهابي

الشروق أونلاين
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توقيف شبكة إجرامية تروج منشورات تحريضية لتنظيم رشاد الإرهابي

تمكنت مصالح الأمن بولاية تيسمسيلت توقيف شبكة إجرامية تروج منشورات تحريضية لتنظيم رشاد الإرهــابي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحسب بيان لمصالح الأمن، فان الشبكة كانت تحرض على التجمهر والدعوة للإخلال بالنظام والأمن العمومي، ومكنت التحقيقات من توقيف مشتبه فيه بتيسمسيلت.

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن المشتبه فيه فتح حسابات رقمية لترويج مناشير لتنظيم رشاد الإرهــابي، اثر تلقيه أوامر بالدفع عبر حسابه البريدي من طرف نشطاء يمقيمون بالجزائر والخارج.

إلى ذلك نشر المشتبه فيه بالمقابل مضامين تحريضية عبر الانترنت، أين تلقى المشتبه فيه مبلغ إجمالي قدره 336,700 دج، المبلغ تلقاه خلال الفترة بين 01/02/2020 إلى 15/05/2021.

ليتم بعدها تقديم المشتبه فيه أمام محكمة برج بونعامة بتيسمسيلت، اين تم إيداعه رهن الحبس المؤقت، عن تهم نشر وترويج عمدا لأخبار كاذبة تمس بالأمن العمومي، وتلقي أموال داخل وخارج الوطن من مصادر مشبوهة قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة والتحريض على التجمهر غير المسلح.

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