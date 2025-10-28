توقيف شبكة إجرامية مختصة في التهريب والمتاجرة بالأسلحة (فيديو)

تمكنّت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة من الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في التهريب والمتاجرة بالأسلحة.

العملية أسفرت عن توقيف 9 أشخاص من عناصر الهيكل الإجرامي الخطير، وضبط 124 بندقية صيد، و13 بندقية هوائية، و3 مسدسات، و7028 خرطوشة من مختلف العيارات.

كما تمّ ضبط ما يزيد عن 1 كيلوغرام من مادة البارود، ومبلغ مالي بالدينار الجزائري تفوق قيمته 1 مليار سنتيم، ومركبة نفعية تستعمل في النشاطات الإجرامية للشبكة.

وجاءت هذه العملية على إثر استغلال دقيق لمعلومات حول نشاط عناصر شبكة إجرامية، مرتبط بالإتجار بالأسلحة من الصنفين الرابع والخامس، من دون ترخيص من السلطة المؤهلة قانونا.