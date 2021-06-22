توقيف شبكة لترويج الأوراق النقدية المزوّرة في الجلفة

حجز سلاح ناري وكمية من المهلوسات

تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة حد الصحاري في ولاية الجلفة، نهاية الأسبوع الماضي، من وضع حدّ لنشاط شبكة مختصة في ترويج الأوراق النقدية المزوّرة وتوقيف أربعة مشتبه فيهم، من بينهم امرأة، تتراوح أعمارهم ما بين 26 و42 سنة.

العملية تمت إثر تلقي عناصر الفرقة لمعلومات مؤكدة تفيد بقدوم مركبة سياحية من إحدى المدن الجنوبية إلى مدينة حد الصحاري على متنها ثلاثة أشخاص من بينهم امرأة، بحوزتهم مبالغ مالية مزوّرة قصد طرحها للتداول من خلال شراء بعض اللوازم والحاجيات من بعض المحلات التجارية، ليتم فور ذلك تشكيل دوريات شرطية أفضت إلى توقيف المركبة المعنية وعلى متنها الأشخاص الثلاثة الذين عثر بحوزتهم، بعد عملية تفتيش دقيقة للمركبة، على مبلغ مالي مزوّر قدره 148000.00 دج من فئة 2000 دج.

كما تم العثور على سلاح أبيض محظور من الصنف السادس مخبأً داخل مسكن المشتبه فيه الرابع على إثر عملية تفتيش ذات صلة بقضية التزوير، ليتم تقديم المشتبه فيهم الأربعة أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين وسارة، الذي أحال ملف القضية على قاضي التحقيق والذي أمر بوضع ثلاثة مشتبه فيهم رهن الحبس المؤقت، مع منح رقابة قضائية ضد المرأة، في جناية تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني، وجناية توزيع عن قصد للنقود المزوّرة داخل الإقليم الوطني مع إدانة أحد المشتبه فيهم الذي عثر داخل مسكنه على السلاح الأبيض بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها خمسة ملايين سنتيم.

من جهة أخرى تمكن عناصر ذات الفرقة من حجز سلاح ناري تقليدي الصنع من الصنف الخامس، بالإضافة إلى كمية معتبرة من مادة البارود والخراطيش، مع حجز بعض الأقراص المهلوسة وقطعة من المخدرات إثر عملية تفتيش لمسكن أحد المشتبه فيهم في العقد الرابع من عمره، حيث تم العثور بداخله على سلاح ناري تقليدي الصنع من الصنف الخامس، وكمية من مادة البارود و10 حبات مقذوف معدني، و148 خرطوشة، بالإضافة إلى كمية من الأقراص المهلوسة والمخدرات، حيث تم تقديم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين وسارة، الذي أحال ملف القضية على قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعه رهن الحبس المؤقت.