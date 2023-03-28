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الجزائر

توقيف شبكة مختصة في نقل “الحراقة” بمستغانم

الشروق أونلاين
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توقيف شبكة مختصة في نقل “الحراقة” بمستغانم
ارشيف

تمكنت شرطة ولاية مستغانم من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية متكونة من 4 أشخاص، مختصة في تدبير  رحلات هجرة غير شرعية.

وحسب بيان للأمن الولائي فإن العملية تمت بعد تلقي شكوى من طرف 3 أشخاص تفيد بتعرضهم للنصب والاحتيال من طرف المشتبه فيهم الذين قاموا بإيهامهم بالإبحار السري على متن قارب مقابل 300 ألف دج للشخص الواحد.

وقامت الضبطية القضائية بعد إخطارها لوكيل الجمهورية المختص إقليميا بترصد المشتبه فيهم وتوقيف ثلاثة أشخاص بمدينة مستغانم فيما يوجد المشتبه فيه الرابع في مؤسسة إعادة التربية، وفق نفس المصدر.

وبتهم جناية تهريب المهاجرين في إطار جماعة إجرامية منظمة وجنحة النصب تم إنجاز ملف إجراء قضائي ضد الموقوفين وتقديمهم لوكيل الجمهورية بمحكمة مستغانم الذي أمر بإيداعهم الحبس المؤقت.

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