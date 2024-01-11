توقيف شخصين وحجز مبلغ من العملة المزورة بسيدي بلعباس

أفادت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الخميس 11 جانفي، أن شرطة سيدي بلعباس تمكنت من توقيف شخصين وحجز 52 مليون سنتيم مزورة.

وحسب بيان مديرية الأمن، ففي إطار “محاربة الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني، تمكنت شرطة سيدي بلعباس، من توقيف شخصين ينشطان ضمن شبكة إجرامية مختصة في تزوير العملة، وحجز مبلغ 52 مليون سنتيم، من فئتي 1000 دج و2000 دج، كانت موجهة للطرح والتداول في السوق الوطنية.”

ليضيف البيان أنه تم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المختصة إقليميا، عن قضية تكوين جمعية أشرار، للإعداد لجناية تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني.