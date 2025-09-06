-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
"بعد رصد مقطع فيديو يوثق الحادثة"

توقيف شخص اعتدى بالضرب على امرأة قرب مدخل الميترو في العاصمة (فيديو)

الشروق أونلاين
  • 828
  • 0
توقيف شخص اعتدى بالضرب على امرأة قرب مدخل الميترو في العاصمة (فيديو)
ح.م
صورة للموقوف

تمكّنت مصالح أمن ولاية الجزائر من توقيف شخص متّهم بالاعتداء على امرأة بالعاصمة، بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل، يظهر تعرّض الضحية للاعتداء قرب مدخل الميترو في منطقة أول ماي.

وحسب ما ذكره بيان لشرطة العاصمة يوم السبت، فقد تلقّت ذات المصـالح بلاغات عبر الخط الأخـضر 1548، مفادها وجود اعتداء على امرأة من طرف شخص على مستوى شارع أول ماي بالعاصمة. كما أشار البيان إلى “رصد مقطع فيديو يوثق الحادثة، من طرف المصالح المختصة”.

وعلى إثر ذلك، “انتقلت عناصر فرقة الشرطة القضائية لسيدي محمد على جناح السرعة إلى عين المكان، أين تم تـوقـيـف الشخص المشتبه فيه بالتورّط في عملية الإعتداء”.

ليتمّ تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، وفقا لملف إجراءات جزائية، يضيف المصدر ذاته.

مقالات ذات صلة
احتفال صامت بالمولد النبوي الشريف

احتفال صامت بالمولد النبوي الشريف

رئيس الجمهورية يحذر من تهميش إفريقيا ويدعو لبناء قارة فاعلة في الاقتصاد العالمي

رئيس الجمهورية يحذر من تهميش إفريقيا ويدعو لبناء قارة فاعلة في الاقتصاد العالمي

تنبيه: أمطار رعدية وزوابع على 32 ولاية

تنبيه: أمطار رعدية وزوابع على 32 ولاية

الجزائر ستكون منصة إقليمية للتصنيع وفضاء للاندماج الصناعي

الجزائر ستكون منصة إقليمية للتصنيع وفضاء للاندماج الصناعي

4 محاور رئيسية للدبلوماسية الجزائرية بمجلس الأمن

4 محاور رئيسية للدبلوماسية الجزائرية بمجلس الأمن

الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية يدعو إلى توحيد الجهود لبناء سوق داخلية قوية

الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية يدعو إلى توحيد الجهود لبناء سوق داخلية قوية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد