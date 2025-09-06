توقيف شخص اعتدى بالضرب على امرأة قرب مدخل الميترو في العاصمة (فيديو)

"بعد رصد مقطع فيديو يوثق الحادثة"

تمكّنت مصالح أمن ولاية الجزائر من توقيف شخص متّهم بالاعتداء على امرأة بالعاصمة، بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل، يظهر تعرّض الضحية للاعتداء قرب مدخل الميترو في منطقة أول ماي.

وحسب ما ذكره بيان لشرطة العاصمة يوم السبت، فقد تلقّت ذات المصـالح بلاغات عبر الخط الأخـضر 1548، مفادها وجود اعتداء على امرأة من طرف شخص على مستوى شارع أول ماي بالعاصمة. كما أشار البيان إلى “رصد مقطع فيديو يوثق الحادثة، من طرف المصالح المختصة”.

وعلى إثر ذلك، “انتقلت عناصر فرقة الشرطة القضائية لسيدي محمد على جناح السرعة إلى عين المكان، أين تم تـوقـيـف الشخص المشتبه فيه بالتورّط في عملية الإعتداء”.

ليتمّ تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، وفقا لملف إجراءات جزائية، يضيف المصدر ذاته.