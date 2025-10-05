-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

توقيف شخص بالعاصمة بعد ترويجه لخطاب الكراهية عبر “تيك توك”

الشروق أونلاين
  • 476
  • 0
توقيف شخص بالعاصمة بعد ترويجه لخطاب الكراهية عبر “تيك توك”
لقطة شاشة

أوقفت مصالح الشرطة في الجزائر العاصمة مشتبها فيه، بعد نشره عبر حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي، منشورات تتضمن توجيه خطاب الكراهية والتمييز مع التهديد بالعنف ضد مواطني احدى المناطق.

ووفقا لما أفادت به الشرطة، اليوم الأحد 5 أكتوبر، باشرت فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية الدار البيضاء بأمن ولاية الجزائر بفتح تحقيق ابتدائي في القضية، تحت إشراف النيابة المختصة، وذلك مباشرة عقب طرح المشتبه فيه للمنشورات.

ومكنت التحرّيات الميدانية والتقنية التي باشرها محققو ذات المصلحة حول مروج هذه المضامين التحريضية، من تحديد هوية صاحب الحساب الالكتروني “تيك توك” وتوقيفه، مع استرجاع الأجهزة الإلكترونية المستعملة (هاتف نقال) في نشر الأفكار التي من شأنها إثارة خطاب التمييز والكراهية، مع ضبط السلاح البلاستيكي الذي استعمل في تهديد المواطنين.

وتمّ تقديم المشتبه فيه أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء.

مقالات ذات صلة
الرئيس تبون: “دخولا موفقا لكل متربصي التكوين المهني”

الرئيس تبون: “دخولا موفقا لكل متربصي التكوين المهني”

حادث مرور مميت في ولاية البيض يخلف 3 وفيات

حادث مرور مميت في ولاية البيض يخلف 3 وفيات

النزاعات القضائية أدخلت عشرات الأطفال في دوامة الضياع

النزاعات القضائية أدخلت عشرات الأطفال في دوامة الضياع

تقرير فرنسي يفضح التمييز في التأشيرات ضد الجزائريين

تقرير فرنسي يفضح التمييز في التأشيرات ضد الجزائريين

بريد الجزائر يطلق نظاما تجريبيا جديدا لتوقيت العمل

بريد الجزائر يطلق نظاما تجريبيا جديدا لتوقيت العمل

هل تعتمد وزارة التربية التبادل بين الأساتذة بصفة دائمة؟

هل تعتمد وزارة التربية التبادل بين الأساتذة بصفة دائمة؟

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد