توقيف شخص بالعاصمة بعد ترويجه لخطاب الكراهية عبر “تيك توك”

أوقفت مصالح الشرطة في الجزائر العاصمة مشتبها فيه، بعد نشره عبر حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي، منشورات تتضمن توجيه خطاب الكراهية والتمييز مع التهديد بالعنف ضد مواطني احدى المناطق.

ووفقا لما أفادت به الشرطة، اليوم الأحد 5 أكتوبر، باشرت فرقة الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية الدار البيضاء بأمن ولاية الجزائر بفتح تحقيق ابتدائي في القضية، تحت إشراف النيابة المختصة، وذلك مباشرة عقب طرح المشتبه فيه للمنشورات.

ومكنت التحرّيات الميدانية والتقنية التي باشرها محققو ذات المصلحة حول مروج هذه المضامين التحريضية، من تحديد هوية صاحب الحساب الالكتروني “تيك توك” وتوقيفه، مع استرجاع الأجهزة الإلكترونية المستعملة (هاتف نقال) في نشر الأفكار التي من شأنها إثارة خطاب التمييز والكراهية، مع ضبط السلاح البلاستيكي الذي استعمل في تهديد المواطنين.

وتمّ تقديم المشتبه فيه أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء.