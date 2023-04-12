توقيف شخص حاول الهجوم على ماكرون في هولندا (فيديو)

أوقف رجال الأمن في هولندا يوم الأربعاء، شخصا مجهولا حاول الهجوم على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في العاصمة أمستردام.

وحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، فقد حاول الرجل الموقوف الاقتراب من ماكرون، عند مروره قبالة جامعة أمستردام، مناديا “نحن هنا، نحن هنا”.

ويظهر مقطع فيديو نشرته قناة “بي أف أم”، تمكّن عناصر الأمن من السيطرة على الرجل قبل وصوله إلى الرئيس الفرنسي.