توقيف شخص طالب سفارة الإمارات بتعويضات مالية

أعلن مجلس قضاء خنشلة، توقيف شخص طالب سفارة الإمارات العربية المتحدة بمبلغ مالي تعويضا عن إصابته بقصف خلال تواده بليبيا عام 2011.

وحسب بيان لمجلس: فإنه بتاريخ 25 فيفري 2023 تم توقيف المدعو (ع.م) البالغ من العمر(35سنة) من طرف عناصر المصلحة الجهوية للتحقيق القضائي بقسنطينة، على إثر بلاغ صادر من سفارة دولة الإمارت العربية المتحدة بالجزائر، مفاده أن المعني وجه لها رسالة مكتوبة يطالبها من خلالها بتسديد مبلغ مالي قدره 35 مليون دينار جزائري زاعما أنه كان ضحية قصف سبب له أضرارا خلال فترة تواجده على التراب الليبي سنة 2011.

وحسب المصدر: المعني هدد عبر اتصال هاتفي بالتجمع أمام مقر السفارة وحرق نفسه .

وأوضح أن المعني تم تقديمه أمام نيابه الجمهورية لدى محكمة خنشلة يوم 1 مارس وبموجب إجراءات المثول الفوري والمحكمة أدانته بثلاث سنوات حبسا نافذا و50 دج مع الإيداع في الجلسة.