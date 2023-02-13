توقيف عاملة نظافة قامت بسرقة مبالغ مالية كبيرة من منزل تعمل به

أطاح أمن العاصمة بعاملة تنظيف متورطة في قضية سرقة مبالغ نقدية من العملية الوطنية والأجنبية بأحد المنازل التي كانت تعمل بها، بمقاطعة حسين داي.

وحسب ما أفاد به بيان للشرطة، فقد تمكنت مصالح الأمن الحضري الخامس بالمقاطعة الإدارية حسين داي من توقيف منظفة متورطة في قضية سرقة من داخل منزل، بعد أن تقدم شخص قصد ترسیم شكوى ضدها.

المنظفة وبمساعدة شخص آخر، قامت بسرقة مبلغ مالي يقدر بـ 36 مليون سنتيم و15560 أورو من داخل المسكن الذي تعمل به. تؤكد الشرطة.

وأوضح البيان أنه وبعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية سرقة من داخل مسكن، إخفاء أشياء مسروقة.