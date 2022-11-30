توقيف عدد من سائقي يسير.. المدير العام للشركة يوضح

تحدث المدير العام لشركة يسير عن الإشكال الذي تواجهه مؤسسته جراء توقيف بعض سائقي السيارات من قبل الشرطة وسحب وثائقهم بحجة عدم امتاك رخصة لنقل الأشخاص.

وفي تصريح للصحافة قال مهدي يتو إن حالات صغيرة من السائقيين المنتسبين للتطبيق يتم توقيفهم من قبل الشرطة وسحب وثائقهم.

وأكد صاحب الشركة الحاصلة على أكبر استثمار أجني والذي بلغت قيمته 150 مليون دولار، أن عملهم يتم في إطار قانوني بنسبة 100 بالمئة، معتبرا أن أصل المشكل يعود إلى اعتقاد بعض السلطات والوزارات بأن يسير تقوم بنقل الأشخاص.

وفي هذا الصدد، أوضح مهدي يتو أن السجل التجاري لشركته لا يحتوي على بند حول نقل الأشخاص وإنما كراء السيارات.

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن الشركة قامت باجتماعات مع اطارات بعض الوزرات لكن الإجراءات القانونية تأخذ وقت حسب مهدي يتو.