توقيف عصابة أحياء متكونة من 59 فرادا زرعت الرعب بعنابة

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن تفكك عصابة أحياء متكونة من 59 شخص زرعت الرعب وسط حي سكني بولاية عنابة.

وحسب بيان للمديرية، فقد تمكنت مصالح أمن ولاية عنابة، من تفكيك عصابة أحياء زرعت الرعب وسط المواطنين، على مستوى حي سيدي سالم، ذلك بالاعتداء على الأشخاص والممتلكات، مستعملة أسلحة بيضاء محظورة و كلاب مدربة.

العملية التي تمت تحت إشراف السلطات القضائية المختصة، أسفرت عن توقيف 59 شخص وحجز 39 سلاح أبيض، 6 بنادق صيد بحري، 12 رماح بنادق صيد بحرية، 4 مركبات ودراجة نارية محل سرقة.

كما تم حسب المصدر ذاته، حجز أزيد من 05 كلغ من المخدرات وكمية من الكوكايين، بالإضافة إلى 241 قرص مؤثر عقلي، سيوف وسكاكين من الحجم الكبير ، و 13 كلغ من مادة المرجان الخام ، وكلبين ومبلغ مالي يفوق 29 مليون سنتيم.

وأكد البيان أنه سيتم تقديم الأطراف الأربعاء، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار عن قضية المشاركة والانخراط في عصابة أحياء وتكوين جمعية أشرار لغرض ارتكاب جنايات، حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية المتاجرة في إطار جماعة إجرامية منظمة بالإضافة إلى حمل أسلحة بيضاء ظاهرة دون مبرر شرعي لزرع الرعب في نفوس المواطنين .

عنابة: حملة غير مسبوقة ضد عصابات الأحياء

وفي إطار محاربة الجريمة في الأوساط الحضرية بولاية عنابة، أوقت شرطة الولاية خلال شهر فيفري المنصرم 2735 شخصا مشبها فيه في قضايا مختلفة.

وحسب ما أفاد به بيان لشرطة عنابة فقد قامت مصالحها خلال شهر فيفري من سنة 2023، بــ 1768 عملية شرطية، هذه الأخيرة أفضت إلى توقيف 122 شخص مشتبه فيهم في قضايا حيازة أسلحة بيضاء محظورة.

كما تم أيضا توقيف 502 شخص مشتبه فيهم في قضايا حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية، وتوقيف 1628 شخص محل بحث من طرف الجهات القضائية، إلى جانب توقيف 483 شخص مشتبه فيهم في قضايا مختلفة.

وأكدت الجهة الأمنية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حق المشتبه فيهم بالتنسيق مع وكيل الجمهورية المختص إقليميا.

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