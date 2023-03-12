توقيف عصابة زرعت الرعب بين المواطنين بدرقانة

أوقفت الشرطة القضائية بدرقانة بالعاصمة عصابة أحياء تتاجر بالمخدرات وتقوم بزرع الرعب بين المواطنين.

وحسب بيان للشرطة فقد تمكن أمن درقانة والدار البيضاء من معالجة قضية تكوين جمعية أشرار مع حيازة المخدرات بطريقة غير مشروعة قصد البيع مع تخزين أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس دون مبرر شرعي لفائدة عصابة أحياء مع علمهم بغرضها، وزرع الرعب بين المواطنين.

القضية مكنت من توقيف 03 أشخاص مسبوقين قضائيا، تتراوح أعمارهم ما بين 20 و 29 سنة، ينحدرون من ولاية الجزائر العاصمة، من بينهم شخص محل عدة أوامر بالقبض.

وكشف الشرطة عن ضبط وحجز 2 أسلحة بيضاء من الحجم الكبير، عصى خشبية، 6 أسلحة بيضاء محظورة، 29 غرام من المخدرات من نوع القنب الهندي و4 أقراص من المؤثرات العقلية، 2 هواتف نقالة، 4 كلاب شرسة ومبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ 124000 دج .

وأوضح المصدر ذاته أنه بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا.