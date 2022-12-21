توقيف عصابة مختصة في تزوير ملفات الفيزا

قامت قوات الأمن الوطني بتوقيف شخصين يقومان بتزوير محررات إدارية رسمية، بغرض إدراجها في ملفات خاصة بطلبات تأشيرات السفر.

وحسب ما أفاده الأربعاء بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن أن العملية مكنت من حجز 13 جواز سفر، وملفات ومحررات إدارية مزورة، إضافة إلى حجز الوسائل المستعملة في التزوير والمتمثلة في جهاز إعلام آلي، آلة طباعة وختم مقلد.

وأشار المصدر إلى تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، عن قضية التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية.