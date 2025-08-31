“توقيف عن العمل وبدء التحقيقات”.. “تيك توك” يورّط ممرضة جزائرية

صورت جثمان أحد المتوفين بمصلحة الإنعاش

أثار مقطع فيديو نشرته ممرضة جزائرية عبر منصة “تيك توك”، ضجة واسعة، بسبب تصويرها لجثمان أحد المتوفين داخل مصلحة الإنعاش، لتتحرك على إثرها الجهات الوصية باتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأصدرت المؤسسة الاستشفائية المتخصصة سليم زميرلي بالحراش، بيانا بشأنها، قالت فيه: “على إثر الحادثة المؤسفة التي وقعت بمصلحة الإنعاش والمتمثلة في قيام ممرضة بانتهاك حرمة متوفى من خلال تصويره داخل المصلحة، ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي فإن إدارة المستشفى تُدين بشدة هذا التصرف غير الأخلاقي والمنافي للأعراف والقوانين المنظمة لمهنة التمريض، والذي يُعدّ مساساً خطيراً بكرامة المريض وحقوقه حتى بعد وفاته”.

وأضافت: “وعليه، تم توقيف المعنية فوراً عن العمل في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الإدارية والقضائية، وذلك تطبيقاً للقوانين السارية التي تجرّم مثل هذه الأفعال”.

وتابعت: “كما تؤكد وزارة الصحة أنها لن تتسامح مع أي تجاوزات تمس بكرامة المرضى أو تخالف أخلاقيات المهنة، وتتعهد باتخاذ إجراءات صارمة في مثل هذه الحالات حمايةً للمرضى وضماناً لاحترام أخلاقيات الممارسة الطبية في جميع المؤسسات الاستشفائية”.

من جانبها، أعربت وزارة الصحة في بيان لها، مساء السبت، وفور انتشار المقطع المثير للجدل، عن استنكارها الشديد لمثل هذه التصرفات غير الإنسانية والبعيدة كل البعد عن قيمنا الإنسانية والدينية، وعن المبادئ الأساسية لمهنة التمريض والرسالة النبيلة لقطاع الصحة”.

وأضافت: “وإذ تندد الوزارة بهذه السلوكيات الفردية المرفوضة، التي تمسّ بكرامة الميت ومشاعر ذويه، وعليه سيتم تطبيق كل الإجراءات القانونية ضد صاحبة هذا الفيديو بما فيها الإجراءات القضائية اللازمة “.

وختمت:” وتجدد وزارة الصحة التزامها التام باحترام حرمة الموتى، والتقيد الصارم بأخلاقيات المهنة وقواعد ممارسة العمل الصحي، مؤكدة أنها لن تتسامح مع أي تجاوز أو سلوك يسيء لسمعة القطاع الصحي”.

وكان نشطاء عبر منصات التواصل الاجتماعي قد تداولوا أمسية السبت، مقطع فيديو لممرضة يظهر وجهها واضحا أمام الكاميرا وهي تلف جثمان ميت في غطاء أزرق، معتبرة ما تقدمه جزء من يوميات عمال القطاع الصحي.