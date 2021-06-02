توقيف متهمين بالتخطيط لعمليات انتحارية بالعاصمة!

التماسات بين 10 و20 سنة سجنا في حقهم

التمس النائب العام لدى محكمة الجنايات بالدار البيضاء، توقيع عقوبات تراوحت بين 10 وعشرين سنة سجنا نافذا في حق أربعة أشخاص متابعين بتهمة الانخراط في جماعة إرهابية، وتمويل وتشجيع جماعة إرهابية والإشادة بها، على خلفية الاشتباه في تورطهم ضمن جماعة إرهابية تنشط تحت لواء “تنظيم القاعدة” وإعلانها الولاء لتنظيم “داعش” من خلال تنفيذ مخططات إجرامية وعمليات انتحارية بالعاصمة.

وانطلقت التحريات الأمنية في الملف من معلومات بلغت فرقة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، حول تحركات شخص مشتبه يدعى”ر.بشير”، ينشط لصالح جماعة إرهابية يقودها المدعو”م.محمد” التي تم تفكيكها مؤخرا، وإحباط مخططاته الدموية المستهدفة لعدة مقرات وتجمعات للمواطنين، من أجل تنفيذ عمليات انتحارية بالعاصمة خلال الفترة ما بين ديسمبر 2019 وجانفي 2020، وتوصلت التحقيقات الأولية بعد تحريات مكثفة إلى الشخص المبحوث عنه، وتعلق الأمر بالمدعو”ر.بشير” مسبوق في ملفات قضائية، تتعلق بجرائم إرهابية لتورطه ضمن شبكة إرهابية سنة 2014، وصدرت في حقه أحكام قضائية، وباستغلال أقواله وسجل مكالماته توصلت مصالح الأمن إلى ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم، وتعلق الأمر بالمدعو”غ.شعيب”، “فاتح.ش” إلى جانب “ي.حسين”، بعد ثبوت تورطهم في ربط اتصالات مع المتهم الأول وإيوائه بمنازلهم خلال فراره من العدالة، أين كان يتوجه إلى منطقة دلس بولاية بومرداس بمساعدة المدعو “ي.حسين” لاستئجار مسكن هناك، وكذا تنقله المستمر إلى ولاية الجلفة، وعلى أساس نتائج التحقيق تم توقيف المتهمين وإحالتهم للمحاكمة بالتهم السالف ذكرها.

واستمعت المحكمة لأقوال المتهمين أمس، حيث تضاربت تصريحاتهم، واستبعد الدفاع خلال مرافعته انخراط المتهمين ضمن جماعات إرهابية، رغم استعراض المحكمة لملف السوابق العدلية الخاص بكل متهم، وثبوت مثولهم أمام محاكم أخرى عن نفس الوقائع.